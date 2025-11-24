Mỹ âm thầm giải thể Ban hiệu quả chính phủ?

Khi được hỏi về tình trạng của DOGE, Reuters dẫn lời Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) Scott Kupor nói: "Nó không tồn tại". Ông Kupor nêu thêm DOGE không còn là “đơn vị tập trung”. Các nhân viên của DOGE được cho là đã chuyển sang làm ở các phòng ban khác của chính phủ Mỹ.

DOGE được thành lập hồi tháng 1 ngay sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, mang nhiệm vụ tham mưu cho chính phủ Mỹ các chính sách cắt giảm chi tiêu liên bang. Tỉ phú Elon Musk được cho là người dẫn dắt hoạt động của DOGE trong thời gian đầu. Ông Musk và các quan chức nội các Mỹ thời điểm đó cũng thường xuyên công bố về các hoạt động của DOGE.

Một người phun sơn lên cửa showroom hãng xe Tesla của tỉ phú Elon Musk ở thành phố New York, Mỹ hồi tháng 4 ẢNH: REUTERS

Dù vậy, kể từ khi ông Musk rời chính phủ Mỹ vào tháng 5 và có những xích mích với Tổng thống Donald Trump, hoạt động của DOGE dần ít được chú ý. Trong vài tháng hoạt động, cơ quan này tuyên bố đã cắt giảm được hàng chục tỉ USD chi tiêu chính phủ, thế nhưng con số này khó được xác minh độc lập.

Ông Trump ký sắc lệnh thành lập DOGE và để cơ quan này hoạt động đến tháng 7.2026. Tuy nhiên, tuyên bố từ ông Scott Kupor cho thấy cơ quan này dường như đã bị giải tán. Theo ông Kupor, OPM đã tiếp quản nhiều chức năng vốn được giao cho DOGE.

Các quan chức chính phủ Mỹ trước đây không công khai nói rằng DOGE đã bị giải thể, song có những dấu hiệu cho thấy cơ quan này đã không còn hoạt động. Theo Reuters, các nhân viên chủ chốt của DOGE đã chuyển sang làm các bộ phận khác trong chính phủ.

Ngoài ra, quyền Giám đốc DOGE Amy Gleason đã trở thành cố vấn cho Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F Kennedy Jr hồi tháng 3. Các phát biểu công khai của bà cũng phần lớn nói đến vấn đề y tế, ít nhắc về hoạt động của DOGE.

Phản hồi với Reuters, người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết: "Tổng thống Trump đã chỉ đạo triển khai nhiệm vụ giảm thiểu lãng phí, chống gian lận và lạm dụng trên toàn chính quyền liên bang, và ông tiếp tục tích cực thực hiện cam kết đó".