Mỹ, Anh chốt thỏa thuận công nghệ trị giá 42 tỉ USD

Theo thỏa thuận, các công ty hàng đầu của Mỹ do Microsoft dẫn đầu cam kết đầu tư 31 tỉ bảng Anh (42 tỉ USD) vào Anh.

"Thỏa thuận thịnh vượng công nghệ" là một phần trong chuyến thăm cấp nhà nước thứ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Anh, bao gồm một ngày lễ trọng tại Lâu đài Windsor ngày 17.9, do Vua Charles và gia đình hoàng gia chủ trì, theo Reuters.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Tổng thống Mỹ Donald Trump được đại diện phía Anh chào đón tại sân bay tại sân bay London Stansted (Anh) ngày 16.9.2025 ẢNH: REUTERS

Anh cho biết hiệp định bao gồm các nỗ lực chung nhằm phát triển các mô hình AI cho chăm sóc sức khỏe, mở rộng năng lực điện toán lượng tử và hợp thức hóa các dự án hạt nhân dân sự. Anh cũng cho biết thêm rằng hiệp định này sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu khoa học và an ninh năng lượng ở cả 2 nước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết thỏa thuận này có tiềm năng định hình tương lai của hàng triệu người ở cả 2 bờ Đại Tây Dương, mang lại tăng trưởng kinh tế và cả an ninh.

Hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Anh và các công ty công nghệ lớn của Washington đã đầu tư hàng tỉ USD vào hoạt động kinh doanh tại London. Dưới áp lực phải đảo ngược tình trạng tăng trưởng kinh tế yếu kém trong nhiều năm, Thủ tướng Keir Starmer hiện muốn đưa nước này trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư.

Theo các thỏa thuận được công bố, nhà sản xuất chip NVIDIA cho biết họ sẽ triển khai 120.000 đơn vị xử lý đồ họa trên khắp nước Anh - đợt triển khai lớn nhất tại châu Âu cho đến nay. Trong đó, NVIDIA sẽ hợp tác triển khai khoảng 60.000 chip Grace Blackwell Ultra cùng với công ty Nscale (Anh), đồng thời bắt tay với Microsoft để xây dựng siêu máy tính AI lớn nhất Anh.

Ông David Hogan, phó chủ tịch phụ trách doanh nghiệp tại NVIDIA, phát biểu với các phóng viên rằng khoản đầu tư này sẽ "thực sự biến Anh thành nơi sản xuất AI, chứ không phải là nơi tiếp nhận AI".

Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về TikTok

Trong khi đó, Microsoft cho biết họ sẽ đầu tư tổng cộng 22 tỉ bảng Anh để mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây và AI cũng như vào siêu máy tính, sẽ được đặt tại Loughton (đông bắc London). Ông Satya Nadella, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Microsoft, cho biết công ty muốn đảm bảo rằng Mỹ vẫn là đối tác công nghệ đáng tin cậy của Anh.

Google cũng công bố khoản đầu tư 5 tỉ bảng Anh, bao gồm một trung tâm dữ liệu mới ở Waltham Cross (phía bắc London), và tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu AI thông qua dự án DeepMind.