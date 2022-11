Mỹ Anh tham gia chương trình hòa nhạc có nghệ sĩ opera nổi tiếng Asa Jager

Chương trình Hoà nhạc Giáng sinh năm nay được xây dựng trên những bản nhạc nổi tiếng với các chủ đề truyền thống của âm nhạc Giáng sinh đến từ những tác giả nổi tiếng như W. Mozart, A. Vivaldi, G. Handel, C. Saint - Saens, P. Mascagni cùng những bản nhạc truyền thống được chuyển soạn về Giáng sinh như Christmas song, Santa Claus is coming to town, The Bell of Christmas, Silent night, Holiday Tango…

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt và dẫn dắt của 2 nhạc trưởng 8X tài năng là Đồng Quang Vinh và Trần Nhật Minh cùng các nghệ sĩ opera nổi tiếng: giọng nữ cao Asa Jager đến từ Thuỵ Điển, nghệ sĩ giọng nam trung Nguyễn Phúc Tiệp, nghệ sĩ giọng nữ cao Trang Bùi, nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương và giọng ca gen Z Mỹ Anh.

NSƯT Bùi Công Duy, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, chia sẻ: ‘’Hoà nhạc Giáng sinh là chương trình biểu diễn thường niên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ VNAMYO. Chương trình năm nay được chuẩn bị và lên kế hoạch từ đầu năm với sự đầu tư về tập luyện, chất lượng chương trình và sự đa dạng của các tác phẩm trình diễn.

Chương trình lần này có phần thiết kế âm thanh, trang phục, dàn dựng phối khí công phu. Đặc biệt, ban tổ chức đầu tư thêm cả về ý tưởng ánh sáng trong một số tiết mục trình diễn. Khán giả sẽ được hoà mình cùng với một số hiệu ứng mới về ánh sáng tăng cường cảm nhận tinh thần lễ hội giáng sinh năm mới’’.

PGS - TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cho biết chương trình có số lượng học sinh của nhạc viện tham gia đông nhất từ trước đến nay với 350 em.





"Chương trình biểu diễn theo phong cách mới mẻ, trẻ trung phù hợp với thị hiếu của công chúng trẻ, khán giả trẻ với mục tiêu đưa âm nhạc giao hưởng đến với khán giả trẻ, nhưng đảm bảo tính hàn lâm.

Quan điểm nhất quán của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là đào tạo đi đôi với thực hành biểu diễn, tăng cường biểu diễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đó là nhiệm vụ và là động lực để học viện xây dựng nền móng cho sự phát triển của giao hưởng Việt Nam mang tính chuyên nghiệp và hội nhập thế giới’’, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn thường niên. Trước đó, Học viện cùng Dàn nhạc Trẻ cũng đã tham gia sự kiện gây tiếng vang trong mùa hè vừa qua là chuỗi hoà nhạc trong Trại hè Âm nhạc 2022 diễn ra tại TP.Nha Trang và TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.