Mỹ Anh: Từng đau lòng vì bị nói là 'con nhà nòi' nên được ưu ái

Ca sĩ Mỹ Anh thừa nhận bản thân là người ngại giao tiếp BTC

Tham gia tập đầu tiên của chương trình Sing & Share Show, ca sĩ Mỹ Anh có dịp chia sẻ câu chuyện, góc nhìn và cảm xúc của mình khi trở thành người nổi tiếng. Đối với Mỹ Anh, cô cho biết bản thân cảm thấy biết ơn vì được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cũng như được bố mẹ hỗ trợ phát triển tài năng.

Dẫu vậy, con gái ca sĩ Mỹ Linh không tránh khỏi những bình luận ác ý, cho rằng cô là "con nhà nòi" nên được ưu ái hơn so với những nghệ sĩ khác. Chia sẻ về điều này, Mỹ Anh cho biết: "Xuất thân trong một gia đình làm nghệ thuật là điều giúp tôi rất nhiều. Từ bé, có những câu hỏi hay thắc mắc gì là tôi có thể hỏi bố mẹ và những người tôi có thể tin tưởng nhất. Thời gian đầu khi đọc những bình luận đó, tôi cảm thấy đau lòng. Khi bản thân không tỉnh táo và tinh thần không vững lắm, tôi lại tự đặt câu hỏi cho bản thân, liệu đó có phải lý do mình được xuất hiện. Sau đó, tôi nhận ra rằng những người đã không muốn hiểu mình thì họ vẫn sẽ không hiểu mình".

Mỹ Anh hạnh phúc khi được tự do thể hiện cá tính trong âm nhạc BTC

Bên cạnh đó, khi nhắc về ồn ào từng đăng tải hình ảnh gợi cảm lên mạng xã hội, Mỹ Anh cho biết bản thân đã chia sẻ tất cả suy nghĩ của mình ở giai đoạn đó và cô hiểu rằng những vấp ngã, sai lầm đều giúp bản thân trưởng thành hơn. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ bố mẹ luôn để cô tự do thể hiện cá tính và không can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân của con cái.

"Phần lớn, bố mẹ để tôi tự do thể hiện bản thân trên mạng xã hội và tôi biết ơn điều đó. Vì khi mình vấp ngã thì mình nhận được bài học và sẽ trưởng thành hơn. Tôi biết ơn vì bố mẹ không chỉ cho tôi không gian trong âm nhạc mà còn cả trong cuộc sống để tôi khám phá bản thân kể cả những điều tích cực và tiêu cực", giọng ca Real Love tâm sự. Mặt khác, Mỹ Anh cũng chia sẻ trong hai năm vừa qua, cô đã tìm được cá tính âm nhạc riêng và tin vào điều mình làm, thay vì mải mê chạy theo nhu cầu của thị trường.

Mỹ Anh được xem là một trong những giọng ca trẻ tài năng của thế hệ gen Z BTC

Mỹ Anh là con gái út của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh, nhờ tiếp xúc môi trường âm nhạc từ nhỏ nên cô sớm bộc lộ khả năng của mình. Năm 2020, Mỹ Anh từng gây chú ý với MV Got You, sau đó, cô giành ngôi á quân trong chương trình The Heroes 2021. Thậm chí, bài hát Real Love của Mỹ Anh nhận được sự đón nhận của mọi người.