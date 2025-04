Mỹ Anh và hành trình đưa âm nhạc ra quốc tế

Vẫn trung thành với dòng nhạc R&B có màu sắc riêng, 2 bài hát mới Letting Go và Gently, Baby đã nhận về nhiều phản ứng tích cực bởi sự hiện đại trong cách phối khí, lối thể hiện lẫn tư duy âm nhạc. Về mặt nội dung, các sản phẩm mới cho thấy sự trưởng thành của nữ ca sĩ trong cách nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh. Bên cạnh đó, nỗ lực không ngừng tìm tòi, khám phá thêm nhiều chất liệu, hình thức âm nhạc độc đáo, như sử dụng dàn dây hay kết hợp với nghệ sĩ quốc tế… cũng được thể hiện một cách rõ ràng. Không chỉ sáng tác, nữ ca sĩ gen Z còn tham gia vào khâu sản xuất, hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng trong thời đại mới.

Đánh dấu cho dự án mới, trong thời gian qua, Mỹ Anh đã tổ chức nhiều buổi trình diễn trực tiếp kết hợp với fan meeting trong 4 tuần liên tiếp tại các thành phố lớn. Ngoài ra, cô cũng giới thiệu live session Live from home đăng tải trên nền tảng YouTube, thu hút nhiều sự quan tâm. Vào cuối tuần qua, buổi fan meeting thứ 2 tại Hà Nội đã diễn ra với sự tham gia của nhiều khách mời đặc biệt, trong đó có gia đình của nữ ca sĩ - gồm nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh. Sắp tới, minishow Phases of the moon dự kiến tổ chức vào ngày 18.5 tại Hà Nội sẽ là sân khấu đầu tiên của nhiều ca khúc nằm trong EP cùng tên.

Mỹ Anh trong buổi trình diễn live và fan meeting vào cuối tuần qua ẢNH: NSCC

Với chất nhạc có dấu ấn riêng và được thể hiện bằng ngôn ngữ quốc tế, Mỹ Anh cho thấy bản thân đang rất nỗ lực để đến gần với thị trường ngoài nước. Trước đó, cô đã có cơ hội trình diễn tại Lễ hội âm nhạc Asia Song Festival (Hàn Quốc), xuất hiện trong chiến dịch EQUAL của Spotify cũng như Lễ hội âm nhạc Head in the clouds (Mỹ)...