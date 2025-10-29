Mỹ bắn 4 tàu nghi buôn ma túy, 14 người chết, Mexico lộ cứu hộ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 28.10 thông báo một loạt cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền bị nghi ngờ chở ma túy ở vùng đông Thái Bình Dương đã khiến 14 đối tượng bị tình nghi buôn ma túy thiệt mạng và một người sống sót. Đây là đợt tấn công mới nhất trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Donald Trump.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Hegseth cho biết nhà chức trách Mexico đã đảm nhận chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn người sống sót duy nhất sau 3 cuộc không kích diễn ra hôm 27.20.

Ông Hegseth không cung cấp bằng chứng cho thấy các tàu thuyền này chở ma túy, nhưng đăng một video cho thấy một số vụ nổ trên biển.

Video cho thấy vụ nổ trên biển do ông Hegseth đăng trên mạng xã hội X ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Trong một tuyên bố trên X, hải quân Mexico cho biết đã nhận được yêu cầu từ lực lượng tuần duyên Mỹ và sau đó tiến hành chiến dịch cứu hộ ở vị trí cách Acapulco về phía tây nam khoảng 400 hải lý.

Hoạt động này diễn ra sau ít nhất 10 cuộc không kích khác ở vùng Caribe và Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9, trong một chiến dịch làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Venezuela và Colombia. Tổng thống Trump cũng đã ủy quyền cho Cục Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela.

Lầu Năm Góc cung cấp rất ít thông tin về các cuộc không kích, bao gồm số lượng ma túy mà các tàu này bị nghi ngờ chở và danh tính của những người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần cáo buộc Mỹ đang hy vọng lật đổ ông. Vào tháng 8, Washington đã tăng gấp đôi tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD, với cáo buộc ông có liên hệ với các nhóm buôn ma túy và tội phạm - điều mà ông Maduro phủ nhận.