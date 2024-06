Mỹ bắt 8 nghi phạm khủng bố liên quan IS ở nhiều thành phố lớn

Theo Fox News ngày 11.6, chiến dịch bắt giữ 8 nghi phạm Tajikistan liên quan IS diễn ra tại các thành phố New York (bang New York), Los Angeles (bang California) và Philadelphia (bang Pennsylvania) trong những ngày gần đây.

Tham gia chiến dịch có Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), Lực lượng hỗn hợp chuyên trách chống khủng bố của Cục Điều tra liên bang (FBI).



Các nhân viên của ICE trong một chiến dịch ICE

Toàn bộ 8 người Tajikistan vượt biên trái phép vào Mỹ từ Mexico, đã được các cơ quan chuyên trách về biên giới và an ninh kiểm tra đầy đủ, không thấy thông tin tiêu cực.

Nguồn tin của Fox News cho biết sau khi được cho vào Mỹ, các cơ quan chức năng mới phát hiện và đưa ra cảnh báo những người này gây lo ngại cho an ninh quốc gia và có mối liên hệ với IS.

Theo tờ New York Post, hãng đưa tin đầu tiên về vụ bắt giữ, cơ quan chức năng đã nghe lén qua đường dây liên lạc và phát hiện một trong số nghi phạm nói về những quả bom. "Nhớ vụ đánh bom giải marathon Boston không? Tôi sợ điều gì đó tương tự có thể xảy ra một lần nữa hoặc tệ hơn", nguồn tin nói với New York Post.

Vụ đánh bom tại giải marathon Boston xảy ra vào ngày 15.4.2013. Theo thống kê chính thức, vụ đánh bom đã làm 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó hung thủ là hai anh em Tamerlan Tsarnaev và Dzhokhar Tsarnaev nhập cư vào Mỹ từ Kyrgyzstan. Tamerlan bị hạ gục trong cuộc đấu súng với cảnh sát trong khi Dzhokhar bị kết án tử hình.

Tuy nhiên, nhà chức trách không tìm đủ chứng cứ để đưa ra cáo buộc khủng bố và đang làm thủ tục để trục xuất những người này, theo ABC News.

FBI và ICE đã ra thông báo chung về vụ việc, cho biết các đặc vụ ICE đã bắt nhiều người không phải công dân Mỹ trong vài ngày qua, phối hợp cùng lực lượng chống khủng bố của FBI. "Những người bị bắt đang bị tạm giam trong nhà giam của ICE và chờ thủ tục trục xuất. Như FBI và Bộ An ninh Nội địa đã miêu tả công khai và trên các bản tin đối tác gần đây, Mỹ đã ở trong môi trường với sự đe dọa gia tăng", các cơ quan cho biết.