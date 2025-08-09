Mỹ bắt cựu binh 'cực kỳ nguy hiểm' sau một tuần săn lùng

Cựu binh nói trên, Michael Paul Brown (45 tuổi), đã bị bắt vào khoảng 14 giờ ngày 8.8 (khoảng 1 giờ hôm nay 9.8, theo giờ Việt Nam), gần một quán bar phía tây thành phố Anaconda, theo NBC News dẫn lời Tổng chưởng lý Montana Austin Knudsen nói với các phóng viên.

"Đó là một ngày tốt lành. Chúng tôi đã tóm được người đàn ông đó", ông Knudsen nhấn mạnh.

Nghi phạm Michael Paul Brown trong ảnh từ video giám sát ở thành phố Anaconda thuộc bang Montana (Mỹ) ngày 1.8 Ảnh: Reuters

Ông Knudsen cho hay hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật đã tham gia vào cuộc săn lùng ông Brown. Nghi phạm có vũ khí vào thời điểm các nhà chức trách đã tập trung nỗ lực săn lùng tại một khu vực. Ông Knudsen còn nói rằng việc bắt được nghi phạm là nhờ công chúng cung cấp thông tin và nhân viên công lực làm việc một cách nhanh chóng.

Cuộc săn lùng nghi phạm Brown được phát động vào ngày 1.8, khi ông này bị cáo buộc bước vào quán bar Owl bên cạnh nhà của ông ở Anaconda và nổ súng, khiến người pha chế và ba vị khách quen thiệt mạng, theo Sở Tư pháp Montana. Sau vụ nổ súng, ông Knudsen nói rằng Brown "dọn dẹp hiện trường" và về nhà trong một thời gian ngắn trước khi bỏ trốn.

Ngoài việc tiến hành chiến dịch săn lùng rầm rộ, Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ còn treo thưởng 7.500 USD (196 triệu đồng) cho thông tin giúp bắt được nghi phạm. "Chúng tôi muốn tìm gã này. Đây là người nguy hiểm, đã gây ra tội ác cực kỳ tàn độc cho cộng đồng và các nạn nhân", ông Knudsen nói.

Giới chức đã không cung cấp một động cơ có thể cho vụ nổ súng nói trên. Shane Charles, chủ sở hữu của một quán bar khác lớn lên với ông Brown ở Anaconda, cho hay ông Brown mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, theo NBC News. Cháu gái của ông Brown là Clare Boyle cũng nói rằng ông Brown đã chống chọi với các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Lục quân Mỹ cho hay ông Brown phục vụ trong lực lượng này từ năm 2001-2005, đã được điều động đến Iraq từ năm 2004-2005 và thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Montana từ năm 2006-2009, theo NBC News.