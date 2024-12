Mỹ bắt nghi phạm vụ án mạng chấn động liên quan CEO công ty bảo hiểm

Nghi phạm được xác định là Luigi Mangione, 26 tuổi, đã bị bắt tại thành phố Altoona, Pennsylvania khi một nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s phát hiện nghi phạm đang ăn tại quán và có nhiều điểm giống với mô tả của cơ quan chức năng, Reuters đưa tin.

Cảnh sát cũng phát hiện một khẩu “súng ma” - không thể truy xuất nguồn gốc - và một ống giảm thanh được dùng trong vụ bắn ông Thompson. Khẩu súng được cho là lắp từ nhiều bộ phận được tạo ra từ máy in 3D.

Nghi phạm giết giám đốc điều hành hãng bảo hiểm Mỹ UnitedHealth đã bị bắt

Mangione cũng đã sử dụng nhiều giấy tờ giả, bao gồm căn cước giả tại bang New Jersey, trùng với căn cước mà nghi phạm dùng để thuê phòng trọ tại quận Manhattan, New York vài ngày trước vụ tấn công ngày 4.12. Trong quá trình lục soát, cảnh sát cũng phát hiện tài liệu đề cập "động cơ và suy nghĩ của nghi phạm". Dù không nêu mục tiêu cụ thể, Mangione đã "có ác ý với công ty Mỹ", theo lời Chánh thanh tra cảnh sát New York Joseph Kenny.

Hình ảnh người đàn ông bị tình nghi liên quan vụ sát hại CEO UnitedHealthcare Brian Thompson

ẢNH: REUTERS





Ông Brian Thompson, Tổng giám đốc UnitedHealthcare (trụ sở tại Mỹ) đến một khách sạn tại New York dự hội nghị của công ty thì bị tay súng bắn nhiều phát đạn và tử vong tại bệnh viện. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường. Camera an ninh ghi lại cảnh nghi phạm bắt taxi đến trạm xe buýt ở phía bắc Manhattan. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã và đã bắt giữ nghi phạm trong ngày 9.12.

Luigi Mangione bị buộc tội liên quan sử dụng vũ khí trái phép, làm giả giấy tờ và các cáo buộc khác tại Pennsylvania. Mangione nhiều khả năng sẽ bị đưa đến New York để đối diện với các cáo buộc giết người.