Mỹ bắt tàu chở dầu mang cờ Nga sau nhiều tuần truy đuổi từ Venezuela

Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ vào hôm 7.1 đã công bố đoạn phim cho thấy hình ảnh quân đội Mỹ trên trực thăng bắt giữ một tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela.

Con tàu có tên Sophia, là một trong hai tàu chở dầu bị bắt giữ hôm 7.1.

Chiếc còn lại là tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga bị bắt gần Iceland. Tàu này đã từ chối cho lực lượng Mỹ lên tàu vào tháng 12.2025 và đã chuyển sang treo cờ Nga.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hoạt động này nhằm mục đích thực thi các lệnh cấm vận đối với xuất khẩu dầu của Venezuela.

"Và đây là một con tàu chở dầu của Venezuela đã vận chuyển dầu bị cấm vận. Và Hợp chủng quốc Mỹ, dưới thời tổng thống này, sẽ không tha thứ cho điều đó", Bà Leavitt cho biết.

Một quan chức thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ quan sát con tàu Marinera ẢNH: REUTERS

Với một tàu ngầm Nga và các tàu khác ở gần, động thái bắt giữ này có nguy cơ gây ra sự đối đầu nhiều hơn với Nga, là quốc gia đã lên án hành động của Mỹ đối với Venezuela.

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết đã mất liên lạc với con tàu sau khi lực lượng hải quân Mỹ lên tàu ở vùng biển gần Iceland nhằm ngăn chặn xuất khẩu dầu từ Venezuela.

Nga nói việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Nga là vi phạm luật hàng hải, và một nghị sĩ cấp cao mô tả hành động này là "cướp biển trắng trợn".

Các vụ bắt giữ là ví dụ mới nhất về nỗ lực mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát dòng chảy dầu ở Tây bán cầu.

Sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc tấn công vào Caracas hôm 3.1, Mỹ đang tiếp tục phong tỏa các tàu đang chịu lệnh trừng phạt ngoài khơi quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Trump đã công khai tuyên bố về việc kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, cùng với các công ty dầu mỏ của Mỹ, sau khi bắt và giam giữ Tổng thống Maduro.