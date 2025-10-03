Mỹ bỏ tù người phụ nữ định dìm chết bé gái Hồi giáo 3 tuổi

Bị cáo Elizabeth Wolf Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Tarrant

Đài CBS News ngày 3.10 đưa tin một phụ nữ ở bang Texas (Mỹ) bị kết án 5 năm tù giam vì tìm cách dìm chết một bé gái 3 tuổi người Mỹ gốc Palestine theo đạo Hồi, xuất phát từ động cơ phân biệt chủng tộc.

Thẩm phán Andy Porter tuyên án bị cáo Elizabeth Wolf (43 tuổi) sau khi bà này nhận tội giết người bất thành và gây thương tích cho trẻ em.

Bà Wolf bị truy tố sau vụ tấn công hồi tháng 5.2024, vốn bị Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden lên án. Bà đã từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn.

Theo báo cáo của cảnh sát, sự việc xảy ra hồi tháng 5 tại một hồ bơi chung cư ở khu ngoại ô Euless của khu đô thị Dallas-Fort Worth, khi bà Wolf tranh cãi với một phụ nữ đang ở tại đó cùng con trai 6 tuổi và con gái 3 tuổi.

Sau đó, bà Wolf tìm cách dìm bé 3 tuổi và còn định túm lấy bé 6 tuổi. Người mẹ đã kéo con gái ra khỏi hồ nước và lực lượng cấp cứu đến hiện trường cho biết 2 bé đều an toàn.

Đã có những cảnh báo về mối đe dọa gia tăng đối với những người Mỹ theo đạo Hồi, người Ả Rập và người Do Thái, kể từ khi bùng nổ chiến sự tại Dải Gaza.

Một cựu sinh viên Đại học Cornell (Mỹ) vào tháng 8.2024 bị tuyên 21 tháng tù giam vì đăng trên mạng xã hội những nội dung đe dọa người Do Thái.

Hồi tháng 10.2023, một bé trai 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine bị đâm chết tại bang Illinois. Nghi phạm Joseph Czuba bị bắt và bị truy tố về 5 tội danh với hình phạt lên đến tù chung thân.