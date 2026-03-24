Mỹ cấm nhập khẩu router internet mẫu mới

Bảo Hoàng
24/03/2026 09:30 GMT+7

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo lệnh cấm nhập khẩu tất cả các loại bộ định tuyến (router) mới do nước ngoài sản xuất.

Reuters ngày 24.3 đưa tin lệnh cấm của Mỹ không ảnh hưởng đến việc nhập khẩu hoặc sử dụng các mẫu mã hiện có trên thị trường, mà sẽ cấm nhập khẩu đối với các dòng sản phẩm mới. Các loại router Wi-Fi thường được nhiều gia đình, doanh nghiệp sử dụng nhằm mở rộng phạm vi kết nối internet trong không gian nhà ở hoặc công ty.

Quyết định mới nhất của FCC được cho là nhằm siết chặt các sản phẩm điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc. Ước tính các sản phẩm router của Trung Quốc chiếm 60% thị phần tại Mỹ.

Theo FCC, một đánh giá từ Nhà Trắng đã kết luận các bộ router nhập khẩu “tiềm ẩn rủi ro an ninh mạng, có thể bị lợi dụng để gây gián đoạn ngay lập tức và nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ".

Thiết kế của một mẫu router Wi-Fi

Cơ quan này cho biết các đối tượng xấu đã khai thác các lỗ hổng bảo mật trong các bộ định tuyến sản xuất ở nước ngoài "để tấn công các hộ gia đình, làm gián đoạn mạng lưới, tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hồi tháng 2, Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton đã kiện TP-Link Systems, một nhà sản xuất router có trụ sở tại California nhưng được tách ra từ công ty Trung Quốc. Ông Paxton cáo buộc TP-Link Systems lừa dối trong khâu tiếp thị và cho chính quyền Bắc Kinh truy cập thiết bị người dùng Mỹ.

Biểu tượng của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC)

TP-Link Systems bác bỏ cáo buộc, khẳng định chính phủ Trung Quốc không có bất kỳ quyền sở hữu hoặc kiểm soát nào đối với công ty, sản phẩm hoặc dữ liệu người dùng của họ.

Vào tháng 12.2025, FCC từng ban hành quy định cấm nhập khẩu các loại máy bay không người lái (UAV) mẫu mới từ Trung Quốc.

Công ty sản xuất UAV Trung Quốc kiện Bộ Quốc phòng Mỹ

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

