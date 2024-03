Mỹ cân nhắc tăng thuế đối với UAV Trung Quốc do lo ngại an ninh

Một UAV do hãng DJI của Trung Quốc sản xuất REUTERS

Một nhóm các nghị sĩ Mỹ vừa yêu cầu chính phủ nước này áp đặt thuế suất cao hơn đối với máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc, với lý do cần chặn mối đe dọa an ninh quốc gia và an ninh kinh tế.

Đề xuất này bao gồm cả những sản phẩm được vận chuyển từ các quốc gia khác và các biện pháp khuyến khích mới để thúc đẩy các nhà sản xuất máy bay không người lái tại Mỹ, theo Reuters đưa tin ngày 21.3.

Lời kêu gọi được đưa ra bởi Chủ tịch Ủy ban về Trung Quốc tại Hạ viện Mike Gallagher, lãnh đạo đảng Dân chủ tại ủy ban này là ông Raja Krishnamoorthi và 11 nhà lập pháp khác.

Họ kêu gọi chính quyền hành động ngay lập tức nhằm đối phó các nhà sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc như DJI và Autel.

Điều này bao gồm việc tăng thuế "để ngăn chặn sự phổ biến rộng rãi của một công nghệ tại thị trường Mỹ vốn gây ra mối đe dọa an ninh kinh tế và quốc gia rõ ràng", theo lá thư gửi tới Đại diện Thương mại (USTR), Bộ Thương mại và Bộ An ninh Nội địa.

USTR và Bộ Thương mại xác nhận việc đã nhận được thư, nhưng từ chối bình luận.



DJI cho biết họ phản đối các quy định hạn chế dựa trên quốc gia xuất xứ và cho biết công ty tuân thủ chặt chẽ "tất cả các luật, quy định và quy chuẩn hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu ở Mỹ và bất kỳ nơi nào khác mà chúng tôi hoạt động".

Ngoài ra, DJI cho biết thêm rằng UAV của họ "đang giúp các doanh nghiệp Mỹ hoạt động hiệu quả hơn và giải quyết các vấn đề".

Autel đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Lá thư cho biết mức thuế bổ sung 25% hiện nay đối với UAV của Trung Quốc là "không đủ để chống lại sự gia tăng" nhập khẩu.

Việc thúc đẩy tăng thuế đối với UAV diễn ra sau khi một số nghị sĩ kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden tăng thuế đối với UAV do Trung Quốc sản xuất.

Theo họ, các công ty của Trung Quốc nắm giữ hơn 77% thị trường UAV theo sở thích ở Mỹ và hơn 90% thị trường UAV thương mại.

Lá thư lưu ý rằng việc xuất khẩu UAV của Malaysia sang Mỹ, vốn ở mức tối thiểu gần đây nhất là vào năm 2019, đã tăng lên 242.000 chiếc vào năm 2022 và trong 11 tháng đầu năm 2023 đã lên tới 565.000 chiếc.

"Những con số này làm dấy lên mối lo ngại rằng Trung Quốc có thể đang sử dụng Malaysia để lách luật Mỹ thông qua việc trung chuyển", theo các nghị sĩ Mỹ. Ngoài ra, lá thư nêu lo ngại rằng UAV của Trung Quốc "có nguy cơ đưa dữ liệu của người Mỹ vào tay quân đội và các cơ quan tình báo của Trung Quốc".