Thế giới

Mỹ cảnh báo búp bê Labubu giả có thể khiến trẻ nhỏ tử vong

Khánh An
Khánh An
20/08/2025 10:44 GMT+7

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) vừa cảnh báo người tiêu dùng tránh xa những con búp bê Labubu giả vì chúng gây ra 'nguy cơ nghiêm trọng dẫn đến nghẹt thở và tử vong cho trẻ nhỏ'.

Mỹ cảnh báo búp bê Labubu giả có thể khiến trẻ nhỏ tử vong- Ảnh 1.

Labubu giả được bày bán trên vỉa hè ở New York (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Tờ The Washington Post ngày 20.8 dẫn cảnh báo của CPSC cho biết búp bê Labubu giả "rất dễ bị vỡ, tạo ra các mảnh nhỏ có thể trở thành mối nguy hiểm gây nghẹt thở," đồng thời kêu gọi người tiêu dùng ngừng mua và sử dụng búp bê giả này ngay lập tức.

"Những con búp bê Labubu giả này vừa nguy hiểm, vừa bất hợp pháp và không có chỗ trong các gia đình Mỹ", quyền Chủ tịch CPSC Peter Feldman cho biết.

"Không nên có bậc cha mẹ nào phải lo lắng về việc liệu một món đồ chơi có thể khiến con mình ngừng thở hay không. Hãy bảo vệ con bạn và chỉ mua hàng từ những người bán uy tín", ông kêu gọi.

Labubu là nhân vật dưới dạng thú nhồi bông được tạo ra bởi nhà thiết kế người Hồng Kông Long Gia Thăng. Ra mắt lần đầu vào năm 2015, Labubu chỉ thực sự nổi tiếng sau khi hợp tác với Công ty Pop Mart (Trung Quốc) vào năm 2019.

Đến tháng 4.2024, Labubu thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng thành viên Lisa của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink, tạo nên làn sóng yêu thích tại nhiều nước Đông Nam Á.

Trong khi đó, búp bê nhái Labubu, còn được gọi là Lafufu, cũng len lỏi vào thị trường nhiều nước. Trung Quốc đã tịch thu hàng chục ngàn búp bê giả trong vài tuần qua.

CPSC cho biết họ "sẽ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt tại các cảng của Mỹ để chặn những sản phẩm nhập khẩu nguy hiểm trước khi chúng đến tay các gia đình Mỹ", đồng thời cảnh báo người tiêu dùng cảnh giác với hàng giả.

Theo ủy ban trên, búp bê Labubu chính hãng của Pop Mart có dán tem Pop Mart 3 chiều và mã QR có thể quét để dẫn đến trang web chính thức của Pop Mart. Các phiên bản mới còn có dấu UV mờ ở một bàn chân. Trong khi đó, những con Labubu giả "thường có màu sắc quá sặc sỡ hoặc sai số lượng răng". Búp bê Labubu chính hãng thường có 9 chiếc răng.

Khám phá thêm chủ đề

