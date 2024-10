Mỹ cảnh báo Israel về vụ tấn công 'kinh hoàng' tại Dải Gaza

Vụ không kích xảy ra tại thị trấn Beit Lahiya ở miền bắc Dải Gaza vào ngày 29.10 khi một tòa nhà chung cư trở thành mục tiêu. Reuters dẫn thông báo từ giới chức y tế Gaza cho hay đã có 93 người thiệt mạng hoặc mất tích. Lực lượng cứu thương nói có ít nhất 20 trẻ em trong số người thiệt mạng.



Những tòa nhà đổ sập tại Beit Lahiya hôm 20.10 sau một vụ không kích ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói không thể bình luận về con số thiệt mạng nhưng Mỹ đang tìm hiểu thêm thông tin. Ông thừa nhận đây là "sự việc kinh hoàng với hậu quả kinh hoàng".

Theo ông Miller, Mỹ đã liên lạc với các quan chức Israel và làm rõ "chúng tôi muốn biết chính xác điều đã xảy ra, làm thế nào có thể có hậu quả như các báo cáo là hàng chục trẻ em thiệt mạng".

Người phát ngôn cho rằng đây là lời nhắc nhở cho việc Mỹ muốn thấy một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza bởi đó là lợi ích của Israel.

Israel không kích chết người ở Gaza, phủ bóng đen lên đàm phán

"Điều cực kỳ quan trọng là Israel lưu tâm đến việc đạt được thành công chiến lược lớn hơn và tìm cách chấm dứt chiến dịch này để đưa các con tin về nhà, đảm bảo an ninh của họ và không chỉ tiếp tục cuộc xung đột vĩnh viễn, bất tận", ông Miller nói.

Theo tờ The Times of Israel, quân đội Israel nói đang điều tra báo cáo và cẩn trọng về con số thiệt mạng mà phía Hamas đưa ra, cho rằng con số đó thường không chính xác, không được xác minh và không phân biệt giữa dân thường và tay súng. Quân đội Israel nhấn mạnh đã hành động theo cách có mục tiêu và đã nỗ lực để tránh gây hại cho dân thường vô can, song cũng lưu ý rằng đây là vùng chiến sự.

Trong tháng này, Nhà Trắng đã gửi thư cảnh báo Israel tiến hành các bước cải thiện tình hình nhân đạo tại Dải Gaza trong 30 ngày hoặc sẽ bị giới hạn viện trợ quân sự. Theo ông Miller, đến nay, Mỹ chưa thấy đủ tiến triển như mục tiêu của bức thư. Người phát ngôn cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc của Mỹ về việc Israel thông qua luật cấm cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hiệp Quốc UNRWA, cảnh báo sẽ có hậu quả nếu luật này được thi hành.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel nói đã có 4 binh sĩ tử trận và một người nữa bị thương trong khi chiến đấu tại Jabalia ở miền bắc Dải Gaza ngày 29.10.