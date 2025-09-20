Mỹ cảnh báo quan chức về nguy cơ bị al-Qaeda tấn công

Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ (NCTC) ngày 19.9 ra thông báo nói rằng những lời kêu gọi gần đây của al-Qaeda về việc tấn công Mỹ cho thấy mối đe dọa vẫn hiện hữu, theo Reuters.

Cảnh sát bên ngoài Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ tại bang Virginia ẢNH: REUTERS

Trong một thông báo gửi đến các lực lượng hành pháp Mỹ, NCTC cảnh báo rằng al-Qaeda và tổ chức liên kết tại Yemen là al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập (AQAP) có khả năng đang tận dụng những ấn phẩm truyền thông và các cuộc xung đột toàn cầu của tổ chức, đặc biệt là nơi có sự hỗ trợ hoặc can thiệp quân sự của Mỹ, để truyền cảm hứng cho những kẻ tấn công tiềm tàng.

NCTC kêu gọi các quan chức chính quyền tránh bị theo dõi, tránh đăng tải hoặc công khai kế hoạch đi lại, vị trí, không mang phù hiệu hoặc các vật thể nhận diện khác sau giờ làm.

NCTC cảnh báo mối đe dọa tấn công tại những nơi đông người như sự kiện thể thao, âm nhạc, đồng thời kêu gọi triển khai lực lượng hành pháp tại những sự kiện này, tổ chức các buổi báo cáo về biện pháp an ninh trước.

Mỹ xếp al-Qaeda vào nhóm các tổ chức khủn g bố nước ngoài. Al-Qaeda bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công tại Mỹ vào ngày 11.9.2001 làm gần 3.000 người thiệt mạng.

Một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ vào cuối năm ngoái cho rằng al-Qaeda quyết tâm tấn công Mỹ và tăng cường tiếp cận công chúng phương Tây để biến họ thành người tấn công.

NCTC trực thuộc Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, được thành lập vào năm 2004. Cơ quan này chia sẻ thông tin với lực lượng hành pháp để giúp họ chống lại các âm mưu tấn công của al-Qaeda.