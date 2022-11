Mỹ cấp phép mở rộng khai thác dầu ở Venezuela

Hàng ngàn chuyến bay bị hoãn trong hai ngày cuối tuần qua do bão càn quét khắp khu vực các tiểu bang Trung – Đại Tây Dương (bao gồm New York, Pennsylvania, Washington D.C, New Jersey...) vào thời điểm bận rộn nhất trong năm của ngành hàng không.