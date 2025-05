Mỹ chính thức nhận 'cung điện bay' từ Qatar

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 21.5 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đồng ý nhận chiếc Boeing 747 từ Qatar, đúng với quy định và luật lệ liên bang, ABC News đưa tin.

"Bộ Quốc phòng sẽ nỗ lực để đảm bảo các biện pháp an ninh phù hợp và các yêu cầu đối với máy bay được dùng để chở Tổng thống Mỹ”, ông Parnell nói.

Lầu Năm Góc thừa nhận phi cơ từ Qatar sẽ cần rất nhiều cải tiến trước khi được xem là đủ an toàn để thành phương tiện chở ông chủ Nhà Trắng, người cũng là tổng tư lệnh quân đội Mỹ.

Máy bay Boeing 747-8 mà Qatar tặng cho Mỹ ẢNH: AP

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ ngày 20.5 nói rằng đang xem xét những chi tiết nào cần thay đổi. Việc nâng cấp và bảo trì những chiếc Không lực Một là nhiệm vụ của Không quân Mỹ.

Trước đó, ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhận máy bay từ Qatar đã vấp phải những lo ngại về vấn đề pháp lý và an ninh. The New York Times cho hay ông Trump có thể yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nâng cấp máy bay để có thể sớm được đưa vào hoạt động, làm nổi lên nguy cơ một số tính năng an ninh không được trang bị đầy đủ. Các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại việc máy bay được cài thiết bị nghe lén.

Chiếc phi cơ Boeing 747-8 của Qatar được ước tính có giá 400 triệu USD, với nhiều nội thất và tiện nghi sang trọng khiến nó được ví như "cung điện bay".

Ông Trump sẽ được Qatar tặng riêng chuyên cơ Không lực Một?

Trong ngày 19.5, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đưa ra dự luật ngăn việc dùng máy bay nước ngoài làm chuyên cơ Không lực Một. Dự luật cấm Bộ Quốc phòng Mỹ dùng ngân sách để mua hoặc sửa đổi máy bay nước ngoài thành phương tiện chở tổng thống. Về lý thuyết, luật này không cấm chính quyền Mỹ nhận máy bay sử dụng cho mục đích khác.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani hôm 15.5 cho biết đề xuất tặng một máy bay hạng sang cho Mỹ không phải là quà cá nhân cho Tổng thống Donald Trump, mà là "giao dịch liên chính phủ". Ông Trump cũng nhiều lần bảo vệ ý định nhận chiếc phi cơ từ quốc gia Trung Đông này.