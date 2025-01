Mỹ có tân Bộ trưởng Quốc phòng sau cuộc bỏ phiếu nghẹt thở

Thượng viện Mỹ đã trải qua cuộc bỏ phiếu sát nút, khi ông Hegseth nhận 50 phiếu thuận và 50 phiếu chống từ các thượng nghị sĩ. Lúc này, lá phiếu của Phó tổng thống JD Vance, người cũng kiêm chức Chủ tịch Thượng viện, đã ấn định kết quả ông Hegseth sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các của Tổng thống Donald Trump, AP đưa tin.

Ngay sau kết quả bỏ phiếu tại thượng viện, Tổng thống Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chúc mừng ông Pete Hegseth. "Ông ấy sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vĩ đại", ông Trump viết.

Có 3 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã không đồng thuận đề cử ông Hegseth. Theo Reuters, đây chỉ mới là lần thứ 2 trong lịch sử Mỹ, phó tổng thống phải ra lá phiếu quyết định trong việc phê duyệt ứng viên nội các. Lần đầu tiên là ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi bỏ phiếu phê duyệt bà Betsy DeVos cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục Mỹ.

Trong số những đề cử của ông Trump cho nội các mới, ông Hegseth được cho là người vấp phải nhiều tranh cãi nhất, khi có những cáo buộc quấy rối tình dục và lạm dụng rượu. Trong phiên điều trần tại thượng viện ngày 14.1, ông Hegseth từng lúng túng khi đối mặt với các câu hỏi về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Pete Hegseth, cựu dẫn chương trình Đài Fox News, từng đưa ra lập trường cho rằng phụ nữ không nên đảm nhận vai trò chiến đấu, đồng thời ủng hộ ân xá cho các quân nhân bị buộc tội vi phạm tội ác chiến tranh. Ông Hegseth khẳng định sẽ đưa ra những thay đổi lớn cho Lầu Năm Góc.

Trong một diễn biến khác liên quan các chính sách của Mỹ những ngày đầu tiên nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, báo The New York Times đưa tin Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 24.1 đã ra lệnh hoãn các chương trình cho phép người nhập cư định cư tạm thời tại Mỹ, được cho là sẽ ảnh hưởng đến những người nhập cư, đặc biệt đến từ Ukraine, Cuba, Haiti và Venezuela.