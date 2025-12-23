Mỹ có thể sắp thay gần 30 đại sứ

Truyền thông Mỹ cho hay chính quyền ông Trump đang triệu hồi gần 30 nhà ngoại giao từ các vị trí đại sứ và các chức vụ ngoại giao cấp cao, trong bối cảnh Mỹ lên kế hoạch định hình đội ngũ ngoại giao theo ưu tiên ủng hộ lập trường “nước Mỹ trên hết”.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối công bố số lượng cụ thể hoặc danh sách các đại sứ bị ảnh hưởng. Một quan chức bộ này hôm 22.12 khẳng định việc triệu đại sứ là "quy trình tiêu chuẩn của mọi chính quyền". Trong khi đó, Hãng AP dẫn 2 quan chức Bộ ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết các trưởng phái đoàn tại ít nhất 29 quốc gia đã nhận thông báo tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1.2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 3.12 ẢNH: AFP

Theo các nguồn tin nói với AP, châu Phi là nơi chịu ảnh hưởng nhất bởi đợt thay đổi này, khi đại sứ 13 quốc gia bị triệu hồi, gồm Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có thay đổi tại sáu quốc gia: Việt Nam, Fiji, Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines.

4 nước châu Âu, cùng một số quốc gia Trung Đông, Trung và Nam Á, Tây bán cầu cũng nằm trong diện điều chỉnh.

Politico dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội Ngành Ngoại giao Mỹ (AFSA) John Dinkelman đánh giá đây là động thái bất thường, bởi các nhà ngoại giao chuyên nghiệp thường phục vụ đến hết nhiệm kỳ, bất kể ai là tổng thống Mỹ.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, lưu ý rằng triệu hồi hàng loạt đại sứ giàu kinh nghiệm diễn ra trong lúc còn nhiều vị trí đại sứ bỏ trống. Bà cho biết hiện còn khoảng 80 vị trí đại sứ chưa được bổ nhiệm.

Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận đại sứ tại nước nào nằm trong diện điều chỉnh. Trong thông cáo, bộ này lưu ý: “Đại sứ là đại diện cá nhân cho Tổng thống Mỹ ở mỗi nước. Tổng thống có quyền đảm bảo ông ấy nắm trong tay những cá nhân có thể thúc đẩy chính sách nước Mỹ trên hết”.