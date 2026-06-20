Mỹ công bố chuyên cơ Không lực Một mới do Qatar tặng

Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện công bố chuyên cơ Không lực Một mới ảnh: ap

"Đây được xem là máy bay sang trọng nhất thế giới", AFP hôm 20.6 dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu bên trong nhà chứa chuyên cơ Không lực Một mới, và ca ngợi sự hào phóng của quốc gia vùng Vịnh.

Chiếc phi cơ từ Qatar đã làm dấy lên những quan ngại về khía cạnh đạo đức, hiến pháp và an ninh, nhưng ông Trump cho rằng có "ngu ngốc" mới không chấp nhận món quà này. Càng gây quan ngại hơn là thông tin chiếc chuyên cơ sau thời gian sử dụng sẽ được tặng cho thư viện của Tổng thống Trump.

Tại sự kiện trình làng máy bay được tổ chức ở căn cứ hỗn hợp Andrews, ngoài Washington, ông Trump khen ngợi tay nghề của những người đứng sau nỗ lực cải tạo thành chuyên cơ phục vụ tổng thống. Thậm chí nhà lãnh đạo Mỹ còn gọi chiếc máy bay này là "Nhà Trắng bay".

Chuyên cơ mới có màu hoàn toàn khác đội chuyên cơ truyền thống ảnh: ap

Trong bài phát biểu liên tục nhấn mạnh các tính năng và kích thước cũng như động cơ máy bay, ông Trump tuyên bố chiếc chuyên cơ sẽ bay xa và nhanh hơn bất kỳ Không lực Một nào trong lịch sử.

Ông còn nói rằng chiếc chuyên cơ mới nhiều khả năng sẽ tham gia màn bay biểu diễn trong lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ngày 4.7.

Tổng thống Mỹ ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc thay thế đội chuyên cơ Không lực Một, vốn đã phục vụ từ thập niên 1990.

Đây là một trong ba chiếc Boeing có định danh là đội bay VC-25B ảnh: ap

Một ngày trước, các quan chức Nhà Trắng đã gửi thông điệp chia tay một trong hai chuyên cơ trên, dẫn đến nhiều đồn đoán rằng chiếc máy bay thay thế sẽ sớm được công bố.

Theo quy định, mỗi khi Tổng thống Mỹ có mặt trên máy bay, chiếc phi cơ sẽ chính thức mang tín hiệu liên lạc "Không lực Một".

Bên cạnh chiếc máy bay do Qatar tặng, chính phủ Mỹ còn ký hợp đồng với Boeing để bàn giao hai máy bay Boeing 747-8 mới phục vụ đội chuyên cơ tổng thống. Tuy nhiên, chương trình này sau nhiều năm vẫn gặp khó khăn do chậm tiến độ và bị đội chi phí.