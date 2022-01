Mỹ công bố video không kích giết nhầm dân thường ở Kabul

Ngày 19.1, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố các video giải mật về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của nước này đã giết chết 10 thường dân ở Kabul (Afghanistan) vào tháng 8.2021.

Video được công bố sau khi báo The New York Times khởi kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin, theo sau việc Lầu Năm Góc tuyên bố vào tháng 12.2021 rằng không quân nhân Mỹ nào sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Lầu Năm Góc ban đầu nói rằng cuộc tấn công nhắm vào một kẻ đánh bom liều chết của tổ chức IS, có khả năng sẽ tấn công lực lượng do Mỹ dẫn đầu tại sân bay Kabul trong giai đoạn cuối cùng của quá trình rút quân khỏi Afghanistan.





Tuy nhiên, gần như ngay lập tức đã xuất hiện các báo cáo cho rằng máy bay không người lái này đã giết chết nhiều dân thường, có cả trẻ em.

Cuộc không kích xảy ra 3 ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết của IS giết chết 13 lính Mỹ và nhiều dân thường Afghanistan đang tập trung bên ngoài cổng sân bay Kabul trong quá trình tổ chức sơ tán khi lực lượng Taliban tràn tới.