Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận 'có thể hiệu lực vĩnh viễn'

Thỏa thuận được ký trong chuyến thăm của ông Trump tới Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, không đáp ứng được yêu cầu của ông Trump là Mỹ cần sáp nhập Greenland thành lãnh thổ Mỹ để ngăn chặn sự hiện diện ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.

Còn theo Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, Greenland đóng vai trò quan trọng đối với an ninh Bắc Mỹ cũng như an ninh xuyên Đại Tây Dương, và đây là thỏa thuận đưa mọi việc quay lại đúng hướng.

Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc trước lễ ký, ông Trump nói thỏa thuận mang lại cho Mỹ "quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh và mọi nhu cầu khác trên vùng lãnh thổ đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen tham dự lễ ký kết thỏa thuận ba bên về an ninh của Greenland tại thành phố New York, Mỹ hôm 22.9 ẢNH: REUTERS

Theo AFP hôm 23.9 dẫn lại thỏa thuận dài 10 trang, Mỹ sẽ xây dựng hai căn cứ quân sự tại miền nam và miền đông Greenland.

Hai căn cứ này sẽ được đặt tại Narsarsuaq ở phía nam và Mestersvig ở phía đông hòn đảo, bên cạnh căn cứ Pituffik mà Mỹ đang sử dụng ở phía bắc.

Thỏa thuận cũng tái khẳng định "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch" trong khi công nhận "quyền tự quyết" của Greenland.

Do Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất để tên lửa di chuyển giữa Nga và Mỹ, hòn đảo đóng vai trò chiến lược đặc biệt trong hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" mà chính quyền Washington đang xúc tiến.

Bên cạnh đó, Greenland còn sở hữu những mỏ đất hiếm chưa được khai thác và có thể đóng vai trò quan trọng khi băng tan ở vùng cực mở ra những tuyến hàng hải mới.