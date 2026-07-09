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Mỹ đánh 90 mục tiêu, Iran trả đũa vào 4 căn cứ trong khu vực
Video Thế giới

Mỹ đánh 90 mục tiêu, Iran trả đũa vào 4 căn cứ trong khu vực

Khánh An
Khánh An
Iran tuyên bố tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, sau khi Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu Iran.

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