Mỹ đánh 90 mục tiêu, Iran trả đũa vào 4 căn cứ trong khu vực

Iran tuyên bố tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, sau khi Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu Iran.