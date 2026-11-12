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    Mỹ đánh chìm tàu viễn dương khổng lồ

    Mỹ đánh chìm tàu viễn dương khổng lồ

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Từng giữ kỷ lục tàu vượt Đại Tây Dương nhanh nhất, SS United States được đưa xuống đáy vịnh Mexico để trở thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới được tạo từ một con tàu.

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