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    Mỹ đề xuất áp phí 70.000 USD lên sinh viên quốc tế ở lại làm việc
    VideoThế giới

    Mỹ đề xuất áp phí 70.000 USD lên sinh viên quốc tế ở lại làm việc

    La Vi - Văn Khoa
    Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) trong một thông báo được đăng tải hôm 7.10 đã đề xuất yêu cầu sinh viên quốc tế phải trả khoản phí đào tạo ít nhất là 70.000 USD nếu muốn làm việc tại Mỹ.

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