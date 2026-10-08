Mỹ đề xuất áp phí 70.000 USD lên sinh viên quốc tế ở lại làm việc

Tin liên quan Mỹ chuẩn bị đợt thu hồi thị thực lớn nhất lịch sửBộ Ngoại giao Mỹ dự kiến thu hồi các thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016-2026 cho những người từng hoặc đang xin tị nạn, mở ra đợt thu hồi lớn chưa từng thấy.Tòa án Mỹ bác yêu cầu của ông Trump về tăng phí thị thực H-1B Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề sinh viên Mỹ chi phí đào tạo du học Mỹ
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