Mỹ đồng ý bán F-35 cho Ả Rập Xê Út dù Israel phản đối

Thương vụ được Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh có khả năng giúp Ả Rập Xê Út trở thành quốc gia thứ hai ở Trung Đông sở hữu các tiêm kích F-35, bên cạnh Israel hiện có 50 chiếc.