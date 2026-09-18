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    Mỹ đồng ý bán F-35 cho Ả Rập Xê Út dù Israel phản đối
    VideoThế giới

    Mỹ đồng ý bán F-35 cho Ả Rập Xê Út dù Israel phản đối

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Thương vụ được Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh có khả năng giúp Ả Rập Xê Út trở thành quốc gia thứ hai ở Trung Đông sở hữu các tiêm kích F-35, bên cạnh Israel hiện có 50 chiếc.

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