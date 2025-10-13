My F88 mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người lao động phổ thông

Thị trường rộng lớn bị bỏ quên

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữa năm 2025, khoảng 87% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, nhóm người lao động phổ thông vẫn khó tiếp cận các kênh tín dụng chính thức. Cụ thể, 42% người tham gia chương trình khảo sát của EY Việt Nam năm 2024 cho biết họ từng sử dụng các dịch vụ không chính thống như vay người quen, vay tín dụng đen,... trong vòng một năm trở lại đây. Kết quả này gián tiếp chỉ ra một khoảng trống tín dụng lớn, một thị trường lớn.

Trước đây, khoảng trống này thường bị lấp bởi các đơn vị cho vay không phép, tín dụng đen tiềm ẩn rủi ro cao. Thời gian gần đây, các công ty cung cấp dịch vụ tài chính thay thế hợp pháp đang dần chiếm lĩnh thị trường này, trở thành sự lựa chọn của nhiều người.

FiinGroup, đơn vị hàng đầu về phân tích tài chính và nghiên cứu thị trường, cho biết F88 là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính thay thế, đặc biệt là ở phân khúc cho vay cầm cố, phân khúc chiếm gần 60% tỉ trọng thị trường. Nhưng dù tăng trưởng mạnh, những doanh nghiệp cầm đồ thế hệ mới như F88 mới chỉ chiếm hơn 3% thị phần của mảng cho vay cầm cố tại Việt Nam, phần còn lại vẫn thuộc về các cửa hàng cầm đồ truyền thống, nhỏ lẻ và có phần thiếu bài bản. Điều đó cho thấy dư địa thị trường cho vay cầm cố vẫn rất rộng lớn và đang cần được chuẩn hóa.

Công nghệ thay đổi cuộc chơi

Một trong những lý do khiến thị trường vẫn trống nằm ở khả năng tiếp cận của người dân khi xét về thời gian và địa lý. Mọi chuyện dường như đang thay đổi khi My F88 ra đời. Đến cuối tháng 9.2025, ứng dụng còn tạo ra một bước "nhảy vọt" khi tích hợp giải pháp vay hạn mức tuần hoàn, cho phép người vay rút tiền nhiều lần, theo nhu cầu và chỉ tính lãi phí trên số tiền đã rút, thậm chí, miễn cả phí tất toán trước hạn. Cách cho vay này gần giống với việc rút tiền từ thẻ tín dụng ngân hàng và trên thị trường.

My F88 kết nối khách hàng tiếp cận các dịch vụ tài chính thay thế trên nền tảng số ẢNH: N.B

Có thể nói, cùng với mạng lưới gần 900 cửa hàng trên toàn quốc, My F88 chính là cây cầu giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ tài chính thay thế trên nền tảng số một cách nhanh chóng, dễ dàng, minh bạch, giúp họ bắt kịp "chuyến tàu" chuyển đổi số hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ tài chính, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mô hình "phygital" (vật lý + số hóa) này giúp cầu nối giữa công nghệ và con người trở nên gần gũi, đặc biệt tại các vùng nông thôn hoặc khu vực có độ phủ công nghệ thấp. F88 đặt ra mục tiêu đến năm 2026, 80% giao dịch cho vay sẽ được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, giảm phụ thuộc vào mô hình cửa hàng truyền thống.

Từ những thành công bước đầu đó, My F88 được xem là bước chân mở đường trong hành trình chuyển đổi số, không chỉ cho F88 mà còn cho cả thị trường.