Mỹ gấp rút chuyển vũ khí nhưng sẽ không điều quân đến Israel

Chưa có bằng chứng Iran liên quan

Theo Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, Washington vẫn chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về việc Iran đứng sau vụ Hamas tấn công ở Israel, sau thông tin trên tờ The Wall Street Journal cáo buộc các quan chức an ninh Iran đã giúp lên kế hoạch cho vụ việc. "Tất nhiên, Iran nằm trong bối cảnh đó. Iran đã hỗ trợ Hamas và Hezbollah trong nhiều năm. Nhưng chúng tôi không có thông tin nào chứng thực chi tiết cụ thể của bài báo trên tờ The Wall Street Journal vào thời điểm này", quan chức trên cho biết.