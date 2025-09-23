Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ giới thiệu lứa phi hành gia lên mặt trăng, sao Hỏa

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
23/09/2025 19:59 GMT+7

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã giới thiệu nhóm gồm 10 ứng viên phi hành gia kế tiếp, trong đó một số người có lẽ sẽ nằm trong số những nhà du hành vũ trụ đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.

Lứa phi hành gia NASA mới sẽ đưa người lên mặt trăng và sao hỏa - Ảnh 1.

10 gương mặt ứng viên phi hành gia lứa mới của NASA

ảnh: nasa

Các ứng viên mới thuộc lớp phi hành gia thứ 24 trong lịch sử NASA và cũng là lứa đầu tiên kể từ năm 2021. Họ được giới thiệu vào ngày 22.9 (giờ Mỹ) trong một buổi lễ được tổ chức tại Trung tâm Không gian Johnson ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ).

Nhóm này gồm 5 nam và 5 nữ, vượt qua hơn 8.000 ứng viên trong đợt tuyển chọn kéo dài khoảng một tháng hồi năm ngoái của NASA, theo Space.com hôm 23.9.

"Sự lựa chọn lần này vô cùng thách thức, đầy sự cạnh tranh và khắt khe, nhưng giờ đây chúng tôi có thể giới thiệu với các bạn là nhóm các ứng viên không chỉ vô cùng xuất sắc mà còn là nguồn cảm hứng cho nước Mỹ lẫn hành tinh của chúng ta", theo ông Norm Knight, Giám đốc điều hành các chuyến bay vào không gian của NASA.

Nhóm ứng viên mới sẽ sớm bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện và đào tạo, bao gồm các bài học liên quan đến những chuyến bay vào vũ trụ, đi bộ trong không gian và mọi thứ cần thiết để một phi hành gia có thể sống sót trong các sứ mệnh tương lai.

Họ sẽ tốt nghiệp trong 2 năm, vào đúng thời điểm như lịch trình NASA đang mong đợi để đưa người Mỹ quay lại mặt trăng vào năm 2027 theo khuôn khổ sứ mệnh Artemis 3.

Lớp phi hành gia mới có lẽ vẫn còn quá sớm để được chọn tham gia Artemis 3, nhưng họ có thể góp mặt trong các sứ mệnh tiếp theo, bao gồm thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng và kế đến là sao Hỏa.

Trong khi một số phi hành gia thuộc nhóm này có thể đặt chân đến sao Hỏa, số khác có lẽ trở thành các phi hành gia đầu tiên của NASA sinh sống và làm việc trên trạm không gian thương mại ở quỹ đạo thấp của trái đất.

Trạm Không gian Quốc tế (ISS) sẽ về hưu vào cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031. NASA hy vọng sẽ tiếp tục các sứ mệnh nghiên cứu ở quỹ đạo thấp của trái đất một khi ISS đóng cửa.

