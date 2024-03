Mỹ hạ gục loạt UAV mới nhất của Houthi

Quân đội Mỹ hôm nay 9.3 cho biết liên quân do nước này dẫn đầu đã bắn hạ 15 máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều do các tay súng Houthi phóng vào biển Đỏ và vịnh Aden, AFP đưa tin.

Houthi hoạt động ở Yemen dưới sự hậu thuẫn từ Iran. Theo lực lượng này, việc tấn công tàu thuyền qua biển Đỏ và vịnh Aden là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột Hamas - Israel đang diễn ra trên Dải Gaza.

Những tay súng tham gia cuộc tuần hành do Houthi điều hành ở thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 7.3 AFP

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), cuộc tấn công "quy mô lớn" của Houthi xảy ra trước rạng sáng nay. CENTCOM và lực lượng liên quân xác định rằng các UAV đã "gây ra mối đe dọa đối với các tàu buôn, tàu hải quân của Mỹ và đồng minh trong khu vực".

"Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và đảm bảo các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và an ninh hơn", bộ này viết trên mạng xã hội X.

Cuộc tấn công chết người đầu tiên của Houthi vào tàu hàng ở biển Đỏ

Trong diễn biến khác, Houthi cùng ngày đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng treo cờ Singapore ở vịnh Aden. Con tàu nói trên được xác nhận thuộc loại chở hàng rời, được đăng ký dưới tên Propel Fortune, báo Daily Advertise đưa tin.

Quân đội Mỹ xác nhận các tên lửa không gây ra thương tích đối với thủy thủ đoàn, cũng không ảnh hưởng đến con tàu, và hiện nó đang tiếp tục hành trình.

Người phát ngôn Yahya Saree của Houthi tuyên bố ngoài tàu Propel Fortune, họ còn phóng 37 UAV nhắm vào tàu chiến Mỹ.