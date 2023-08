Mỹ: Hàng nghìn người ném chai lọ, tấn công nhau để tranh quà tặng miễn phí

Hàng nghìn người đã tụ họp chật cứng quảng trường Union (quận Manhattan, TP. New York, Mỹ) để nhận quà tặng miễn phí từ một người chuyên phát trực tuyến, tờ The New York Times đưa tin.

Đám đông hỗn loạn chiều 4.8 đã khiến an ninh khu vực trở nên bất ổn. Thanh thiếu niên la hét vung đồ vật vào cửa sổ ô tô, ném thùng sơn và đốt bình chữa cháy. Một số người leo lên một phương tiện đang di chuyển và bị ngã xuống đường khi nó tăng tốc. Những người khác đập hoặc trèo lên xe buýt. Tình trạng rối loạn đã buộc cảnh sát phải vào cuộc.



Đám đông tập trung tại Quảng trường Union và các đường phố xung quanh ngày 4.8 REUTERS

Đến cuối giờ chiều, các sĩ quan cảnh sát được huy động liên tục đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn khu vực. Tuy nhiên, các cuộc xô xát nhỏ vẫn nổ ra, với việc những người trẻ tuổi xô đổ các chướng ngại vật và ném chai lọ, thậm chí cả lọ hoa vào các sĩ quan. Cảnh sát đã vật lộn để kiềm chế và bắt giữ những người làm loạn, theo hãng AP.

Cảnh sát được điều động để xử lý tình hình hỗn loạn REUTERS

Hiện 65 người, trong đó có 30 trẻ vị thành niên đã bị bắt giữ. Theo Giám đốc Sở cảnh sát thành phố New York Jeffrey Maddrey, một số người bị thương, trong đó có ít nhất 4 người được đưa đi cấp cứu, và nhiều người khác được đưa ra khỏi hiện trường với đầu đầy máu.

Cảnh sát đã lên kế hoạch buộc tội người phát trực tuyến, Kai Cenat, với nhiều tội danh kích động bạo loạn, tụ tập trái pháp luật và có thể là nhiều cáo buộc khác.

Hỗn loạn tại quảng trường Union ngày 4.8 REUTERS

Cenat, 21 tuổi, là người tạo video với 6,5 triệu người theo dõi trên nền tảng Twitch, nơi anh thường xuyên phát trực tiếp. Thanh niên này cũng tự hào có 4 triệu người đăng ký trên YouTube.

Trên Instagram cá nhân, Cenat đã quảng cáo tặng quà lúc 16 giờ ngày 4.8 trong công viên. Mọi người bắt đầu xếp hàng từ 13 giờ 30 đến 15 giờ chiều. Vào lúc đó, đám đông ngày một nhiều và trở nên hỗn loạn.

Theo nhân chứng Skylark Jones (19 tuổi), khi anh đến nơi phát qua thì xung quanh đã chật cứng. nhiều người ném chai vào nhau, và hỗn loạn đã xảy ra ngay cả trước khi Cenat xuất hiện.