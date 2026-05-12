Thế giới

Mỹ - Iran bất đồng quan điểm

Vi Trân
12/05/2026 05:18 GMT+7

Sau khi Iran phản hồi đề xuất hòa bình của Mỹ vào tối 10.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng qua (11.5, theo giờ VN) tuyên bố rằng những điều kiện của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đáp lại rằng Tehran đã đưa ra đề xuất "chính đáng và rộng rãi", trong khi Washington tiếp tục giữ những yêu cầu "vô lý và một chiều", theo Reuters. Ông Baghaei nêu điều kiện của Iran gồm chấm dứt chiến sự, dỡ bỏ việc phong tỏa của Mỹ, giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, Tehran còn yêu cầu đảm bảo di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz, thiết lập an ninh tại khu vực và Li Băng.

Tiêu điểm quốc tế ngày 12.5: Ông Trump căng thẳng với Iran | Thêm dịch virus trên du thuyền

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho rằng phản hồi của Iran chưa giải quyết yêu cầu cốt lõi của Washington là phải cam kết trước về tương lai chương trình hạt nhân cùng kho uranium được làm giàu của Tehran. Mỹ muốn Iran đóng băng chương trình hạt nhân và giao lại uranium cho Washington. Trong khi đó, Iran đề xuất pha loãng một phần uranium đã được làm giàu và chuyển số còn lại cho nước thứ ba, với điều kiện là lượng vật liệu đó sẽ được đưa về Tehran nếu Washington rút khỏi thỏa thuận sau cùng, theo tờ The Wall Street Journal.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
