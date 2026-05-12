Mỹ - Iran bất đồng quan điểm

Chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đáp lại rằng Tehran đã đưa ra đề xuất "chính đáng và rộng rãi", trong khi Washington tiếp tục giữ những yêu cầu "vô lý và một chiều", theo Reuters. Ông Baghaei nêu điều kiện của Iran gồm chấm dứt chiến sự, dỡ bỏ việc phong tỏa của Mỹ, giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, Tehran còn yêu cầu đảm bảo di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz, thiết lập an ninh tại khu vực và Li Băng.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho rằng phản hồi của Iran chưa giải quyết yêu cầu cốt lõi của Washington là phải cam kết trước về tương lai chương trình hạt nhân cùng kho uranium được làm giàu của Tehran. Mỹ muốn Iran đóng băng chương trình hạt nhân và giao lại uranium cho Washington. Trong khi đó, Iran đề xuất pha loãng một phần uranium đã được làm giàu và chuyển số còn lại cho nước thứ ba, với điều kiện là lượng vật liệu đó sẽ được đưa về Tehran nếu Washington rút khỏi thỏa thuận sau cùng, theo tờ The Wall Street Journal.