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Mỹ - Iran tập kích nhau sau vu tấn công tàu hàng
Video Thế giới

Mỹ - Iran tập kích nhau sau vu tấn công tàu hàng

La Vi - Khánh An

Mỹ tấn công các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cũng như các vị trí radar ven biển, sau khi cáo buộc Iran tấn công một tàu hàng ở vùng Vịnh.

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