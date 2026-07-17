Mỹ không kích cầu, Iran liên hệ Houthi chuẩn bị đánh trả

Quân đội Mỹ bị cáo buộc đã tấn công hai cây cầu tại Iran trong khi xuất hiện thông tin Tehran kêu gọi Houthi sẵn sàng đóng cửa biển Đỏ để đáp trả.