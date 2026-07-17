Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mỹ không kích cầu, Iran liên hệ Houthi chuẩn bị đánh trả
Video Thế giới

Mỹ không kích cầu, Iran liên hệ Houthi chuẩn bị đánh trả

La Vi - Vi Trân

Quân đội Mỹ bị cáo buộc đã tấn công hai cây cầu tại Iran trong khi xuất hiện thông tin Tehran kêu gọi Houthi sẵn sàng đóng cửa biển Đỏ để đáp trả.

Tin liên quan

Houthi có thể giúp Iran phong tỏa tuyến đường biển huyết mạch thứ hai?

Houthi có thể giúp Iran phong tỏa tuyến đường biển huyết mạch thứ hai?

Iran cảnh báo rằng chiến dịch gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu của nước này có thể mở rộng từ eo biển Hormuz sang tuyến đường huyết mạch ở biển Đỏ nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn; đây là một lời đe dọa phụ thuộc vào lực lượng Houthi – đồng minh của Iran tại Yemen.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran không kích Xung đột Iran

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận