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Mỹ không kích Iran, Tehran trả đũa, đóng eo biển Hormuz
Video Thế giới

Mỹ không kích Iran, Tehran trả đũa, đóng eo biển Hormuz

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Lực lượng Mỹ và Iran hôm 12.7 tiếp tục ăn miếng trả miếng với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái hạng nặng.


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