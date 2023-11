Mỹ lại quan ngại Trung Quốc về Biển Đông

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định hai bên đã có cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về tình hình, an ninh và kinh tế hàng hải. Cũng trong thông báo, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực. Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường đối thoại và liên lạc để tránh hiểu lầm và đánh giá sai lầm.

Một tàu tiếp tế của Philippines và tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông gần đây

Reuters

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đăng một thông báo trên trang web của mình rằng Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Trung Quốc và Đài Loan Mark B.Lambert đã gặp Cục trưởng Cục Biên giới và hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lượng ở Bắc Kinh ngày 3.11. Thông báo nhấn mạnh hai bên đã tổ chức các cuộc thảo luận thực chất, mang tính xây dựng và thẳng thắn về một loạt vấn đề hàng hải, trong đó có tình hình ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

"Cuộc tham vấn nằm trong những nỗ lực liên tục nhằm duy trì các đường dây liên lạc mở và kiểm soát mối quan hệ Mỹ - Trung một cách có trách nhiệm", thông báo viết. Washington còn tái khẳng định cần phải nối lại các kênh quân sự giữa hai bên nhằm tránh thông tin sai lệch và tính toán sai lầm.

Cũng trong thông báo trên, Mỹ bày tỏ mối quan ngại về "các hành động nguy hiểm và bất hợp pháp" của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả vụ Trung Quốc bị cáo buộc cản trở sứ mệnh tiếp tế của Philippines tại một bãi cạn ở Biển Đông vào ngày 22.10. Phía Trung Quốc thì nói rằng họ đã ngăn chặn tàu vận chuyển "vật liệu xây dựng bất hợp pháp" của Philippines tới bãi cạn đó, dẫn đến "va chạm nhẹ".

Trong khi đó, phát biểu tại Quốc hội Philippines ở thủ đô Manila hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Nhật, Philippines và Mỹ đang hợp tác để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi ông cam kết giúp tăng cường khả năng an ninh của Manila, theo Reuters. Ông Kishida nhấn mạnh: "Nhật sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao khả năng an ninh của Philippines và qua đó sẽ góp phần cho hòa bình và ổn định trong khu vực".

Trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Manila ngày 3.11, Thủ tướng Kishida đã đồng ý cung cấp các radar giám sát bờ biển cho Philippines theo khuôn khổ viện trợ an ninh chính thức của Nhật.