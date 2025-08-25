Mỹ lần đầu có người nhiễm 'giòi ăn thịt'?

Theo các nguồn tin, người này đang được điều trị tại bang Maryland của Mỹ. Bác sĩ thú y Beth Thompson từ bang Nam Dakota (Mỹ) cho biết bà đã nhận thông tin từ một người biết về trường hợp nhiễm bệnh ở Maryland.

Một nguồn tin khác cho hay đại diện cấp cao thuộc Liên minh Thịt bò Mỹ hôm 20.8 đã gửi email cho khoảng 20 người trong ngành thịt bò và chăn nuôi, nêu rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xác nhận trường hợp người nhiễm giòi ốc vít tân thế giới ở Maryland - là người đi từ Guatemala đến Mỹ.

Ấu trùng giòi ốc vít tại một phòng khám thú y ở Mexico hồi tháng 7 ẢNH: REUTERS

CDC Mỹ chưa phản hồi về thông tin người mắc bệnh nói trên. Trong khi đó, các nguồn tin cho hay một quan chức chính quyền bang Maryland cũng đã xác nhận trường hợp mắc bệnh, theo Reuters.

Giòi ốc vít tân thế giới (New World screwworm, hay tên khoa học là Cochliomyia hominivorax) là một loài ấu trùng ruồi, có khả năng xâm nhập vào các vết thương hở hoặc niêm mạc của động vật.

Khi ký sinh, chúng sử dụng các móc nhỏ sắc nhọn ở miệng để đâm qua các mô và hút máu vật chủ, do đó chúng còn thường được gọi là “giòi ăn thịt”. Nếu không được điều trị, nhiễm trùng do loài ký sinh trùng này gây ra có thể giết chết một con bò trưởng thành chỉ trong 1 đến 2 tuần. Ấu trùng này hiếm khi được phát hiện ở người và vụ việc ở bang Maryland nói trên được xem là trường hợp đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện người nhiễm bệnh tại Mỹ.

Loài ký sinh trùng này bùng phát vào cuối năm ngoái ở các vùng Trung Mỹ, miền nam Mexico và dần di chuyển về phía bắc.

Hồi tháng 5, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã ra thông cáo tạm dừng nhập khẩu một số loài gia súc qua các cửa khẩu biên giới phía nam của Mỹ, do sự lây lan nhanh chóng của loài giòi ốc vít tân thế giới. Tại Mexico vào tháng 6 đã ghi nhận 480 trường hợp gia súc nhiễm ký sinh trùng này.

Truyền thông Mỹ cho hay trước đây vào năm 1976, một đợt bùng phát giòi ốc vít ở bang Texas (Mỹ) đã ảnh hưởng đến hơn 1,4 triệu con bò, hàng trăm ngàn con cừu và dê, gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp.

Việc điều trị ký sinh trùng này rất khó khăn, bao gồm việc loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng kỹ lưỡng vết thương. Tuy nhiên, nếu được điều trị sớm, vật bị nhiễm thường sẽ sống sót.