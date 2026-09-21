Mỹ Lệ: Thần tượng nghệ sĩ Lê Dung, Khánh Hà nhưng không muốn thành bản sao

Đồng hành cùng Biến hóa bất ngờ trong vai trò giám khảo, Mỹ Lệ chia sẻ điều thú vị của chương trình không chỉ nằm ở việc các thí sinh hóa thân thành những nghệ sĩ quen thuộc mà còn ở cách mỗi người tìm ra phương pháp để tái hiện hình tượng, đồng thời giữ được dấu ấn riêng. Đây cũng là quan điểm cô luôn đề cao trong hành trình làm nghề: nghệ sĩ có thể học hỏi từ những người đi trước nhưng không nên trở thành bản sao của bất kỳ ai.

Theo giọng ca Dòng sông không trở lại, ở những vòng thi quan trọng, khi đã lựa chọn một hình tượng để hóa thân, thí sinh phải tạo được cảm giác thuyết phục ngay từ hình ảnh bên ngoài, đến cách thể hiện ca khúc và thần thái trên sân khấu. Tuy nhiên, điều khiến Mỹ Lệ quan tâm hơn cả chính là khả năng phát triển của thí sinh sau khi rời khỏi cuộc thi.

Mỹ Lệ ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

“Không chỉ bắt chước ca sĩ đó về giọng hát, ăn mặc hay điệu bộ, mà nội lực của thí sinh có đủ để bước ra độc lập, có đủ thu hút được khán giả hay không”, Mỹ Lệ chia sẻ. Cô cho rằng nếu chỉ sao chép hình ảnh, giọng hát mà không tạo được dấu ấn riêng, tiết mục rất dễ trở thành một bản sao thiếu sức sống. “Không chỉ là một bản sao vô hồn, mà phải là một bản sao có cá tính”, Mỹ Lệ bày tỏ.

Quan điểm 'bất di bất dịch' của Mỹ Lệ

Quan điểm này cũng xuất phát từ chính cách Mỹ Lệ xây dựng con đường nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân chưa bao giờ muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai. Giọng ca 7X từng có những nghệ sĩ mà mình yêu thích và chịu ảnh hưởng về tư duy âm nhạc như Whitney Houston, Khánh Hà hay Lê Dung.

Tuy nhiên, việc học hỏi chỉ dừng ở việc tìm thấy những điều hay để trau dồi và phát triển tư duy âm nhạc, thay vì cố gắng bắt chước. “Tôi không thích mình là bản sao của ai hết. Tôi không bắt chước ai cả”, Mỹ Lệ nói.

Mỹ Lệ đặc biệt đề cao nội lực và cá tính riêng của mỗi nghệ sĩ Ảnh: NSX

Đằng sau quan điểm ấy là một bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Mỹ Lệ. Được đào tạo opera chuyên nghiệp, từng giành nhiều năm học tập, rèn luyện và tiếp xúc với âm nhạc cổ điển, Mỹ Lệ từng đứng trước lựa chọn đi theo con đường chuyên môn đã được đào tạo. Thế nhưng, tình yêu dành cho nhạc pop và những nghệ sĩ quốc tế lại đưa nữ nghệ sĩ sang một hướng khác.

Mỹ Lệ cho biết bản thân đặc biệt yêu thích Whitney Houston, Celine Dion, Michael Jackson cùng nhiều ban nhạc nổi tiếng. Chính sự yêu thích dành cho âm nhạc đương đại khiến nữ ca sĩ nhận ra mình phù hợp hơn với con đường gần gũi với khán giả. Từ một người được đào tạo cổ điển, Mỹ Lệ quyết định chuyển hướng sang nhạc trẻ, tìm một màu sắc phù hợp với khả năng và cá tính.

Đó cũng là cách Mỹ Lệ nhìn nhận câu chuyện làm mới bản thân. Nữ nghệ sĩ cho rằng việc nghệ sĩ thay đổi, thử nghiệm và tìm kiếm những màu sắc mới là điều cần thiết, nhưng làm mới không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc. Mỗi nghệ sĩ cần biết mình muốn trở thành ai và đâu là giá trị khiến khán giả nhớ đến mình.

Nhìn vào các thí sinh trẻ, Mỹ Lệ cũng nhấn mạnh rằng để bước vào nghề, một nghệ sĩ cần hội tụ nhiều yếu tố: ngoại hình, giọng hát, kinh nghiệm biểu diễn và khả năng tạo ấn tượng. Nhưng sau khi đã có những yếu tố nền tảng ấy, bài toán khó hơn là làm sao trở thành một nhân vật duy nhất giữa rất nhiều người cùng theo đuổi nghệ thuật. “Bản thân thí sinh phải gây ấn tượng về giọng hát để thuyết phục được người nghe”, Mỹ Lệ chia sẻ.