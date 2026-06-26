Mỹ Linh, Quang Dũng, Lê Hiếu... hát nhạc Việt Anh tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Sau hơn 3 thập niên sáng tác, nhạc sĩ Việt Anh sở hữu gia tài ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc với Mưa phi trường, Không còn mùa thu, Chưa bao giờ, Dòng sông lơ đãng... Nếu liveshow Dòng sông lơ đãng năm 2016 là dịp nhìn lại chặng đường 20 năm sáng tác bằng một chương trình quy mô tại sân khấu lớn, đêm nhạc Về nhà - Về giữa thiên nhiên năm 2024 đánh dấu cuộc hạnh ngộ với trải nghiệm giữa thiên nhiên và dàn nhạc giao hưởng, thì Museumoon 02: Đêm nhạc Việt Anh - Chuyện chưa kể mở ra một cách kể hoàn toàn khác.

Các ca sĩ biểu diễn trong đêm nhạc Việt Anh ẢNH: BTC

Lần này, Việt Anh chọn đến với Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, để kể lại hành trình âm nhạc của mình. Không gian di sản với những mảng tường nhuốm màu thời gian, chiếc cầu thang cổ, ánh đèn vàng và các tác phẩm mỹ thuật... sẽ trở thành một phần của đêm diễn, để âm nhạc không chỉ được lắng nghe mà còn được cảm nhận bằng nhiều giác quan.

Theo ê kíp thực hiện, chương trình không đơn thuần là đêm trình diễn những ca khúc đã quen thuộc với khán giả. Xen giữa các tiết mục là những câu chuyện lần đầu được nhạc sĩ chia sẻ về quá trình sáng tác, những kỷ niệm phía sau mỗi bản tình ca, những bản thảo còn dang dở và cả những khoảng lặng đã góp phần tạo nên chân dung Việt Anh sau hơn 30 năm gắn bó với âm nhạc.

Trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan

Đồng hành cùng nhạc sĩ là Mỹ Linh, Quang Dũng, Lê Hiếu và Trọng Bắc. Đều là những nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động, sở hữu giọng hát giàu chiều sâu và từng để lại dấu ấn với dòng nhạc trữ tình, họ được kỳ vọng sẽ mang đến những cách kể khác nhau cho các ca khúc của Việt Anh.

Nhạc sĩ Việt Anh (bìa phải) cùng ca sĩ Trọng Bắc, Lê Hiếu, Quang Dũng trong một buổi tập Ảnh: BTC

Không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho khán giả, việc biểu diễn giữa không gian bảo tàng cũng hứa hẹn đem lại nhiều cảm xúc cho chính các nghệ sĩ. Không còn khoảng cách quen thuộc giữa sân khấu và khán phòng, họ sẽ cất tiếng hát giữa không gian nghệ thuật với kiến trúc cổ kính, nơi âm nhạc đối thoại với hội họa, ánh sáng và ký ức của một công trình hơn trăm năm tuổi. Trong không gian ấy, mỗi ca khúc không chỉ là một màn trình diễn mà sẽ trở thành một phần của hành trình thưởng lãm nghệ thuật.

Đêm nhạc Việt Anh - Chuyện chưa kể cũng là chương trình thứ hai của dự án Museumoon, mô hình biểu diễn theo đuổi việc đưa nghệ thuật vào không gian bảo tàng. Theo đơn vị tổ chức, mỗi chương trình được thiết kế như một độc bản, với cấu trúc và trải nghiệm riêng.

Việc đưa âm nhạc vào không gian bảo tàng về đêm không chỉ mang đến trải nghiệm thưởng thức mới cho công chúng, mà còn mở thêm một cách tiếp cận di sản. Trong không gian vốn hiếm khi diễn ra các hoạt động nghệ thuật vào buổi tối, những bản tình ca của Việt Anh sẽ tạo nên cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc, kiến trúc và ký ức, để người nghe cảm nhận bảo tàng không chỉ qua những hiện vật trưng bày mà còn bằng thanh âm và cảm xúc.