Mỹ Linh, Tùng Dương đứng chung sân khấu cùng Trúc Nhân, Da LAB

Mỹ Linh, Tùng Dương xác nhận sẽ góp mặt tại sự kiện âm nhạc ở Đà Lạt BTC

Lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen Soundfest 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 2.5 tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt - Lâm Đồng). Chương trình kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống với âm nhạc cổ điển phương Tây, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người theo dõi trực tiếp.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức công bố chương trình có sự góp mặt của dàn nhạc Bucharest Symphony đến từ Romania. Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hà Nhi, nhóm Da LAB, nhóm Chillies, nghệ sĩ múa Linh Nga… Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Trúc Nhân, Hà Nhi chuẩn bị cho buổi biểu diễn trước khoảng 50.000 khán giả BTC

Dương Khắc Linh cho hay: “Khó khăn nhất của sự kiện này là sự phối hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng quốc tế sao cho dung hòa và phù hợp với thị hiếu khán giả nhất. Nhạc cổ điển đối với nhiều người vẫn là món ăn rất lạ, làm sao để cho khán giả tiếp thu được và cảm thấy đây là một món ăn ngon. Tôi cũng hy vọng sau sự kiện lần này, nhiều người có thể hiểu thêm về nhạc giao hưởng”.

Nhóm nhạc Da LAB, một trong những nghệ sĩ khách mời tại lễ hội âm nhạc ở Đà Lạt BTC

Nói về quy mô dự kiến hơn 50.000 khán giả, đại diện ban tổ chức tự tin làm tốt công tác tổ chức, với sự phối hợp, hỗ trợ từ UBND tỉnh Lâm Đồng. “Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu từ nguồn điện, bảo vệ, an toàn giao thông, thậm chí về các công tác cứu thương, vệ sinh, an toàn thực phẩm cũng sẽ được chuẩn bị chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phối hợp để bàn bạc, trao đổi kỹ lưỡng trước khi dựng sân khấu hoành tráng, đạt tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, khách mời”, phía ban tổ chức cho hay.

Lễ hội âm nhạc quốc tế cũng mong muốn góp phần đẩy mạnh du lịch cho thành phố Đà Lạt. Sự kiện dự kiến được phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình Bình Dương.