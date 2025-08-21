Mỹ mất tiêm kích F/A-18E của tàu sân bay ngoài khơi Virginia

Một tiêm kích F/A-18E Super Hornet, thuộc biên chế 'Rampagers' của Phi đội VFA-83, hạ cánh xuống boong tàu sân bay USS George H.W. Bush hôm 8.12.2024 ảnh: hải quân mỹ

Ngay trước 10 giờ sáng 20.8 (giờ Mỹ), một phi công thuộc biên chế '"Rampagers" của Phi đội tiêm kích 83 đã phóng ghế thoát hiểm khỏi chiếc F/A-18E Super Hornet trong một chuyến bay huấn luyện, theo Đài CBS News dẫn lời người phát ngôn Hải quân Mỹ, Trung úy Jackie Parashar.

Trung úy Parashar cho biết lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai, và họ cứu được viên phi công trên biển vào khoảng 11 giờ 21 phút sáng cùng ngày.

Chưa rõ tình trạng sức khỏe của phi công, nhưng người này đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá y tế.

Chiếc tiêm kích gặp nạn vẫn chưa được trục vớt khỏi biển. Phía hải quân đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn.

Phi đội Tiêm kích 83 đóng quân tại Căn cứ Không - Hải quân Oceana ở thành phố Virginia Beach (bang Virginia).

"Rampagers” là một phần của Không đoàn 3 thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower.

Phi đội “Rampagers” đã quay về căn cứ nhà cách đây hơn 1 năm, vào tháng 7.2024, theo sau 9 tháng được triển khai và đa số thời gian đều ở biển Đỏ.

Không đoàn tàu sân bay lúc đó đã thực hiện hơn 13.800 đợt xuất kích, trong đó chứng kiến “Rampagers” và các đơn vị khác tham gia chiến dịch bảo vệ hoạt động hàng hải thương mại trước nguy cơ tấn công từ lực lượng Houthi ở Yemen.

Vụ việc đánh dấu chiếc tiêm kích F-18 thứ sáu mà lực lượng Mỹ đã tổn thất trong vòng 10 tháng gần đây.

Theo Hải quân Mỹ, giá sản xuất tiêm kích Super Hornet là khoảng 67 triệu USD.