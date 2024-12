Mỹ nam 'Anh trai say hi' Hùng Huỳnh xin lỗi, ẩn MV giữa lùm xùm đạo nhái

Hùng Huỳnh lên tiếng khi chịu nhiều "gạch đá" vì MV mới bị cho là sao chép MV của Jungkook (BTS) ẢNH: NVCC

Hôm 15.12, Hùng Huỳnh - gương mặt sáng giá của Anh trai say hi trình làng MV đầu tay Chẳng thể nhắm mắt. Sản phẩm âm nhạc này nhanh chóng nhận nhiều phản hồi trái chiều từ công chúng. Nhiều người hâm mộ khen ngợi bài hát có giai điệu sôi động bắt tai, MV đầu tư, nam ca sĩ có vũ đạo quyến rũ…

Song song đó, một bộ phận khán giả nhận xét Chẳng thể nhắm mắt giống MV Standing Next To You của Jungkook (BTS) phát hành năm ngoái. Không ít bình luận chỉ ra điểm tương đồng giữa hai MV, cho rằng sản phẩm debut của Hùng Huỳnh bắt chước MV của Jungkook từ phong cách thời trang, góc quay… đến bối cảnh.

Dân mạng so sánh hai MV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Hàng loạt dòng trạng thái chỉ trích MV Chẳng thể nhắm mắt của Hùng Huỳnh sao chép ý tưởng MV Standing Next To You của Jungkook được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Hashtag "Stop copying BTS" (ngưng đạo nhái BTS) kèm các bài viết so sánh hai MV xuất hiện dày đặc. Thậm chí, không ít dân mạng còn tràn sang trang cá nhân Hùng Huỳnh hay fanpage của nhãn hàng mà anh đại diện để công kích.

Đến khuya 17.12, mỹ nam Anh trai say hi đã đưa ra phản hồi chính thức thông qua trang Facebook. Anh cho hay: "Em đã đọc hết bình luận mấy ngày nay của mọi người, thật sự không thể ngủ được và muốn nói rất nhiều điều. Em trân trọng và thấu hiểu tất cả những góp ý cho em đều là những điều tốt mà em chắc chắn phải tiếp nhận để cải thiện trong tương lai".

Nhiều fan BTS có động thái phản đối Hùng Huỳnh và MV Chẳng thể nhắm mắt ẢNH: NVCC

Hùng Huỳnh khẳng định sẽ lắng nghe tất cả bằng cả trái tim những lời góp ý để cố gắng làm tốt hơn về sau. Giọng ca sinh năm 1999 cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người vì đã vô tình để những thông tin này làm ảnh hưởng đến mọi người.

Bài đăng của Hùng Huỳnh thu hút hơn 30.000 lượt tương tác (thích, thả tim), gần 20.000 bình luận và hơn 1.000 lượt chia sẻ (tính đến sáng 18.12). Nhiều fan gửi lời an ủi, động viên anh. Vài ý kiến khác chỉ trích nam ca sĩ xin lỗi thiếu chân thành.

Hùng Huỳnh nhấn mạnh luôn biết ơn và sẽ luôn cố gắng tiếp thu, học hỏi bằng một tinh thần cầu tiến nhất để hoàn thiện hơn trong tương lai ẢNH: FBNV

Đáng chú ý, MV Chẳng thể nhắm mắt cũng bất ngờ bị ẩn trên kênh YouTube. Người hâm mộ dự đoán phía Hùng Huỳnh tạm ẩn MV để thay đổi các chi tiết liên quan đến vấn đề đạo nhái.

Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, quê Đồng Nai. Anh mê Kpop từ nhỏ, thường cover bài nhảy của các nhóm nhạc nổi tiếng, tham gia nhiều cuộc thi vũ đạo. Hùng Huỳnh từng là thực tập sinh một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam trong ba năm.

Nam ca sĩ gây ấn tượng với ngoại hình sáng và kỹ năng vũ đạo tốt ẢNH: NVCC

Năm 2023, Hùng Huỳnh tham gia show Asia Super Young, đứng vị trí thứ 17 trong số 60 thí sinh. Chàng trai 25 tuổi này từng cho biết có cơ hội ra mắt trong một nhóm nhạc nam của Trung Quốc nhưng từ chối vì muốn về Việt Nam lập nghiệp

Trước Anh trai say hi, Hùng Huỳnh thừa nhận từng có những lúc bị chông chênh, mất lửa. Những ngày tháng làm thực tập sinh khiến nam ca sĩ cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhờ show âm nhạc này cùng sự kết nối với các đồng nghiệp, anh đã tìm thấy chính mình và nỗ lực hơn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật.