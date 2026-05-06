Mỹ nam cao 1,83 m từng giành Á vương Thế giới giờ ra sao?

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, gây ấn tượng bởi chiều cao 1,83 m. Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuấn Ngọc từng giành giải Thí sinh được yêu thích nhất tại The Face Vietnam 2023, sau đó đăng quang tại Nam vương Thế giới Việt Nam 2024. Sau đó, nam người mẫu tranh tài tại Nam vương Thế giới 2024 và giành danh hiệu á vương chung cuộc.

Tuấn Ngọc hé lộ về vai trò mới

Sau cuộc thi, Tuấn Ngọc tích cực hoạt động nghệ thuật, trở thành người mẫu trình diễn cho nhiều nhà thiết kế, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt nhiều cuộc thi. Gần đây, anh gây chú ý khi đồng hành cùng sân chơi Nét đẹp sinh viên Đại học Công thương với vai trò đại sứ hình ảnh.

Anh bày tỏ niềm vinh hạnh, đồng thời chia sẻ: “Tiêu chí quan trọng nhất đối với tôi không phải là một bạn tài năng nhất, không phải là một bạn có dự án lớn nhất, không phải là một bạn catwalk đẹp nhất hay là một bạn xinh nhất mà bạn ấy phải là người có thể cân bằng được tất cả. Khi tiếp xúc với bạn đó, mình phải cảm được khí chất của bạn ấy”.

Theo Tuấn Ngọc, ban tổ chức sẽ cảm nhận được cách làm việc, cách sống, cách ứng xử của các thí sinh để đưa ra những đánh giá phù hợp. Người mẫu 9X nói: “Có thể không phải là giỏi nhất trong một lĩnh vực nhưng bạn ấy là người cân bằng được. Và khi tiếp xúc, chúng ta cảm nhận được nguồn năng lượng từ bạn đó”.

Nét đẹp sinh viên Đại học Công thương trở lại với quy mô mở rộng, được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp hơn so với mùa đầu tiên. Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp toàn diện mà còn khơi dậy tinh thần tiên phong, ý chí cống hiến của tuổi trẻ trong hành trình vươn mình cùng dân tộc ở kỷ nguyên phát triển mới.

Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những sinh viên hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và vẻ đẹp hiện đại. Từ đó lan tỏa hình ảnh thế hệ sinh viên HUIT năng động, sáng tạo, hội nhập, giàu trách nhiệm xã hội. Nói về tiêu chí chấm thi, MC Quỳnh Hoa cho biết cô đòi hỏi tri thức về bản lĩnh của sinh viên. Theo cô, thí sinh phải thể hiện được tố chất, bản sắc của sinh viên Công thương so với các trường đại học khác.

Á hoàng Ngọc Trang với vai trò đại sứ hình ảnh nói: “Nhắc đến sinh viên Đại học Công thương, tôi nghĩ các bạn hãy cứ là chính mình và hãy tự tin tỏa sáng và thể hiện theo cách riêng của mình. Năm nay cuộc thi có sự đầu tư chỉn chu, bài bản từ phía nhà trường, tôi mong các bạn sẽ bứt phá hơn và mang đến những ước mơ khát khao để khẳng định mình, xứng đáng với ngôi vị cao nhất”.

Dự kiến vòng chung kết diễn ra ngày 25.7. Các thí sinh tranh tài qua phần thi gồm đồng diễn hô tên, trình diễn áo dài (30 thí sinh), trình diễn trang phục dạ hội (20 thí sinh), phần thi thuyết trình (10 thí sinh), phần thi ứng xử (6 thí sinh) để chọn ra người chiến thắng.