Mỹ nam Cha Eun Woo đội vương miện 2 tỉ đồng lên bìa tạp chí

Cha Eun Woo đội vương miện có giá trị "khủng" trên bìa tạp chí mới nhất CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Những khoảnh khắc mới nhất của Cha Eun Woo trên bìa tạp chí W Korea ấn phẩm tháng 9 trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong bộ ảnh lần này, anh xuất hiện với bộ sưu tập trang sức cao cấp của hãng Chaumet, đặc biệt là chiếc vương miện Josephine Aigrette Imperiale có giá 87.250 USD (2,2 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, Cha Eun Woo còn nhận được hàng loạt lời khen ngợi với vẻ điển trai ngày càng cuốn hút. Thậm chí, nhiều dân mạng khẳng định gương mặt đẹp không góc chết của thành viên nhóm Astro còn nổi bật hơn cả chiếc vương miện lộng lẫy mà anh đội trên đầu.

Vẻ ngoài của nam ca sĩ, diễn viên thường được khen ngợi CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

"Nghệ thuật thủ công tinh xảo nhất mà tôi thấy trong ảnh là ngũ quan của Cha Eun Woo", "Gương mặt của anh ấy quá lộng lẫy đến nỗi tôi hầu như không để ý đến vương miện luôn", "Vương miện đáng giá đến vậy sao? Nhưng tất cả những gì tôi chú ý là Cha Eun Woo"… là những bình luận tán thưởng nhan sắc sao phim Người đẹp Gangnam.

Trước bộ ảnh lần này trên W Korea, Cha Eun Woo cũng từng nhiều lần gây sốt mỗi khi lộ diện trên bìa tạp chí. Không ít khán giả xứ kim chi nhận xét vẻ đẹp của nam thần tượng sinh năm 1997 tựa hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, xứng đáng là "báu vật quốc gia"…

Anh liên tục được các nhãn hàng, những cơ quan truyền thông săn đón INSTAGRAM NV

Cha Eun Woo là mỹ nam có lượng fan đông đảo bậc nhất trong các ngôi sao xứ Hàn. Sau nhiều năm tham gia nghệ thuật với vai trò thành viên nhóm nhạc Astro, anh lấn sang phim ảnh từ năm 2014. Chàng trai 27 tuổi được khán giả yêu mến qua các tác phẩm truyền hình Người đẹp Gangnam, Vẻ đẹp đích thực, Hòn đảo ma quái, Ngày đẹp trời để trở thành cún… và mới đây nhất là Thế giới tươi đẹp (Wonderful World).

Tuy nhiên, diễn xuất của Cha Eun Woo thường gây tranh cãi. Ngôi sao Hàn này nhiều lần hứng "gạch đá" vì lối thể hiện cảm xúc gượng gạo, kém đa dạng, "một màu" trên màn ảnh… Thậm chí, từng có thời điểm, giọng ca 9X bị gắn liền với mác "bình hoa di động".

Cha Eun Woo phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực từ phim ảnh, âm nhạc đến thời trang INSTAGRAM NV

Năm nay, Cha Eun Woo với vai diễn Kwon Seon Yul trong Thế giới tươi đẹp bất ngờ nhận về phản hồi tốt. Anh liên tục đứng đầu hoặc nằm trong top 3 cái tên hot nhất bảng xếp hạng diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc. Định kiến của công chúng về diễn xuất của thành viên nhóm Astro dần có chuyển biến tích cực hơn.

Cách đây không lâu, Cha Eun Woo cũng hâm nóng danh tiếng của mình qua chuỗi fan meeting vòng quanh thế giới, được fan nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chào đón nồng nhiệt. Hiện anh đang quay show Living in a Rented House in Finland cùng Lee Je Hoon, Lee Dong Hwi và Kwak Dong Yeon. Đồng thời, Cha Eun Woo cũng xem xét lời mời tham gia dự án The Wonder Fools (trước đây gọi là The B Team).