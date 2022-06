Mỹ nam Hàn đình đám Lee Joon Gi bất ngờ có mặt tại Việt Nam

Chiều 12.6, loạt ảnh và video Lee Joon Gi (hay còn gọi Lee Jun Ki) xuất hiện tại Đà Nẵng gây sốt mạng xã hội. Đáng chú ý, dù đây là lịch trình kín và không báo trước của nam diễn viên, nhưng vẫn có nhiều người hâm mộ Việt Nam đến sân bay Đà Nẵng để chào đón cũng như tặng quà cho thần tượng.

Trước tình cảm của fan, Lee Joon Gi thể hiện thái độ thân thiện, vui vẻ nhận quà và liên tục vẫy tay chào mọi người. Sau đó, sao phim Hoa của quỷ được trông thấy cùng bạn bè đi dùng bữa tại một nhà hàng ở thành phố biển.

Đặc biệt, trên Instagram, Lee Joon Gi còn cập nhật hành trình sang Việt Nam và thể hiện sự thích thú đối với phong cảnh tuyệt đẹp ở đất nước hình chữ S. “Happy to see you, Viet Nam”, “Beautiful moon from beautiful Viet Nam”… (tạm dịch: Rất vui được đến Việt Nam, Ánh trăng đẹp từ Việt Nam tuyệt đẹp).

Từ tối 12.6 đến nay, những khoảnh khắc Lee Joon Gi ở Đà Nẵng liên tục được cập nhật và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Phần lớn dân mạng đều không khỏi ngỡ ngàng lẫn phấn khích khi thấy “tứ ca” của Người tình ánh trắng đột ngột lộ diện tại đây.





Ngoài ra, nhiều bình luận còn hào hứng giới thiệu cho Lee Joon Gi các địa điểm du lịch và đặc sản Việt Nam. Đồng thời, fan cũng kêu gọi mọi người nên bình tĩnh, không nên làm phiền mỹ nam 40 tuổi khi anh đang đi du lịch.

Sinh năm 1982, Lee Joon Gi là tài tử Hàn Quốc rất được yêu thích. Tại Việt Nam, anh được biết đến qua các phim ăn khách như: Nhà vua và chàng hề, Huyền thoại Iljimae, Thư sinh bóng đêm, Người tình ánh trăng, Hoa của quỷ, Luật sư vô pháp… và gần đây nhất là Công tố viên chuyển sinh.

Lee Joon Gi cũng để lại dấu ấn với vẻ đẹp không hề bị lão hóa. Ở tuổi tứ tuần, vẻ ngoài của anh vẫn không khác gì lúc xuất hiện trong phim Nhà vua và tên hề cách đây 17 năm. Thậm chí, có fan còn hóm hỉnh cho rằng nam diễn viên tìm được suối nguồn tươi trẻ để giữ được sự trẻ mãi không già.