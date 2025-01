Mỹ nam Lộc Hàm bị phạt vì văng tục trên sóng livestream

Lộc Hàm bị phạt vì văng tục trên sóng livestream ẢNH: INSTAGRAM LỘC HÀM

Từ hôm 6.1, cộng đồng mạng hoang mang khi không thể bấm theo dõi tài khoản của Lộc Hàm trên ba nền tảng mạng xã hội Trung Quốc là Weibo, Douyin và Tiểu hồng thư. Riêng Weibo thông báo lý do vụ việc là "Người dùng này bị cấm theo dõi vì vi phạm pháp luật hoặc quy ước cộng đồng của Weibo".

Sau đó, phòng làm việc của Lộc Hàm cập nhật bài viết xin lỗi "vì đã làm tấm gương xấu trong lúc livestream", gián tiếp thừa nhận nam ca sĩ, diễn viên đang bị hạn chế dùng mạng xã hội sau lùm xùm say xỉn, văng tục và giơ ngón tay giữa lúc livestream hồi cuối năm 2024.

Phía cựu thành viên EXO cũng nhận lỗi và mong muốn được sửa sai. Lộc Hàm cho biết sau này anh sẽ nghiêm khắc hơn với những hành động của mình, cũng như dùng các việc làm thiết thực để thể hiện sự hối lỗi đến mọi người. Dân mạng cho rằng đây là bài học lớn dành cho Lộc Hàm nói riêng và người nổi tiếng ở Trung Quốc nói chung, cần cẩn thận lời ăn tiếng nói lẫn hành động tránh ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

Đáng chú ý, theo Sohu (Trung Quốc), hình phạt này của Lộc Hàm nhiều khả năng kéo dài đến nửa năm. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp, giá trị thương mại của anh. Bởi sao phim Trạch thiên ký đang góp mặt trong nhiều dự án quảng cáo, là người phát ngôn của hàng loạt thương hiệu đình đám… cần được tuyên truyền trên mạng xã hội. Do đó, việc bị hạn chế hoạt động trên các nền tảng trên khiến Lộc Hàm rơi vào thế khó.

Lộc Hàm được xem là một trong tứ đại lưu lượng (4 mỹ nam hot) của showbiz Hoa ngữ, cùng Dương Dương, Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm. Trước Lộc Hàm, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm đều "rớt đài" vì loạt bê bối đời tư, phạm pháp.

Năm 2012, Lộc Hàm ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc EXO, lấy nghệ danh Luhan. Sau khi rời EXO, ngôi sao Hoa ngữ 35 tuổi tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân ở Trung Quốc trên nhiều mảng. Tại lĩnh vực phim ảnh, anh gây tranh cãi dữ dội vì khả năng diễn xuất có hạn trong các phim Trạch thiên ký, Tôi là nhân chứng, Đạo mộ bút ký, Tử chiến Trường thành, Cú đấm ngọt ngào, Xuyên qua hỏa tuyến, Kiếp nạn khó tránh… Năm 2020, Lộc Hàm bị chê bai thậm tệ vì bộ phim điện ảnh Pháo đài Thượng Hải mà anh và Thư Kỳ đóng chính thất bại thảm hại. Cả hai còn bị đề cử Cây chổi vàng. Hiện Lộc Hàm chưa nhận dự án phim ảnh mới.

Lộc Hàm có nhiều ca khúc được yêu thích ẢNH: INSTAGRAM LỘC HÀM

Bên cạnh đó, nam ca sĩ/diễn viên chiếm cảm tình khán giả qua các show giải trí như Keep Running (Running Man Trung Quốc), Hahahahaha… Còn mảng âm nhạc, giọng ca sinh năm 1990 được yêu mến qua các ca khúc bắt tai như That good good, Your Song, Football Gang, Medals, Coffee (hợp tác cùng Ngô Diệc Phàm), Slow ride…

Lộc Hàm đang hẹn hò với Quan Hiểu Đồng. Cả hai "phim giả tình thật" từ lần đóng chung trong Cú đấm ngọt ngào và công khai yêu đương vào năm 2017. Đôi tình nhân liên tục dính tin đồn kết hôn, bí mật chia tay, mua nhà chung… Thay vì lên tiếng đính chính, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, ngầm khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp.