Mỹ nam người Anh đang gây sốt với phim 18+ 'Bridgerton 3'

Luke Newton trong Dòng tộc Bridgerton 3 INSTAGRAM NV

Ra mắt bốn tập đầu tiên vào giữa tháng 5.2024 trên Netflix, mùa 3 Dòng tộc Bridgerton (Bridgerton) nhận về hàng loạt phản hồi tích cực. Điển hình như trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim được chấm 84% cà chua tươi từ các nhà phê bình và 88% cà chua tươi từ người xem thông thường (tính đến tối 20.5). Mạng xã hội cũng tràn ngập lời khen dành cho mùa 3 của sê ri dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Julia Quinn.

Lý do Dòng tộc Bridgerton 3 được đón nhận tốt là nhờ khắc phục được nhiều khuyết điểm của hai mùa trước. Đặc biệt, phim còn có điểm cộng nhờ cốt truyện tập trung vào cặp đôi rất được yêu thích là Colin Bridgerton (Luke Newton đóng) và Penelope Featherington (Nicola Coughlan) cùng quá trình họ từ bạn bè thân thiết trở thành người yêu.

Nam diễn viên có nhiều đất diễn hơn trong mùa 3 của phim INSTAGRAM NV

Cặp đôi Colin Bridgerton và Penelope Featherington được khán giả yêu thích INSTAGRAM NV

Ở Bridgerton 1 và 2, Colin Bridgerton với Penelope Featherington thuộc tuyến vai phụ. Sang Bridgerton 3, cả hai trở thành nhân vật chính, có nhiều đất diễn hơn cùng hàng loạt thay đổi từ vẻ ngoài đến nội tâm. Riêng Colin Bridgerton của Luke Newton gây ấn tượng với màn "nâng cấp" ngoại hình từ chàng thanh niên phóng khoáng thành một quý ông lịch lãm. Đáng chú ý, nhân vật này cũng có không ít cảnh nóng trong bộ phim.

Qua bốn tập đầu tiên của Bridgerton 3, Luke Newton thu hút người xem với phong thái "bad boy" nhưng cũng không kém phần lịch thiệp. Anh cũng thể hiện rõ những mâu thuẫn tâm lý và ánh mắt tình cảm của nhân vật Colin Bridgerton trước Penelope Featherington.

Luke Newton và Nicola Coughlan ăn ý trên màn ảnh INSTAGRAM NV

Cả hai cũng tương tác tự nhiên ngoài đời INSTAGRAM NV

Diễn xuất ăn ý cũng như "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa Luke Newton và Nicola Coughlan là điểm sáng lớn của bốn tập vừa qua. Riêng phân đoạn 18+ đầy đam mê và lãng mạn của cả hai ở cuối tập 4 tạo cơn sốt trên mạng xã hội, đồng thời càng khiến người xem mong chờ các tập còn lại của bộ phim.

Ngoài đời, Luke Newton rất tích cực quảng bá Bridgerton 3, qua các buổi giới thiệu tác phẩm hay việc liên tục chia sẻ loạt ảnh hậu trường phim thú vị, album ảnh đôi ngọt ngào với Nicola Coughlan… trên trang cá nhân. Ngoài ra, nam diễn viên sinh năm 1993 cũng nhiều lần khiến fan nữ thích thú với loạt ảnh cá nhân khoe vẻ điển trai lãng tử.

Luke Newton sở hữu vẻ điển trai lãng tử INSTAGRAM NV

Luke Newton sinh ra và lớn lên tại Anh, cao 1,83m. Mỹ nam này bắt đầu diễn xuất từ năm 2010 với sê ri The Cut của BBC. Trước ba mùa phim Bridgerton, anh đã góp mặt trong các phim The Lodge, Doctors, Mr Selfridge, Lake Placid: Legacy… Vai Colin Bridgerton của sê ri Bridgerton đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp phim ảnh của Luke Newton.

Về đời tư, Luke Newton hẹn hò người mẫu kiêm vũ công Antonia Roumelioti từ tháng 1.2024 đến nay, theo The Sun. Một số nguồn tin khác lại khẳng định nam diễn viên 31 tuổi đang độc thân. Trước những đồn đoán này, Luke Newton đều giữ im lặng. Cách đây không lâu, Mirror cho biết Luke Newton được cho là từng yêu đương với Sophie Simnett, bạn diễn phim The Lodge. Cả hai chia tay vào năm 2018. Từ năm 2019 đến 2023, anh phát triển tình cảm bên Jade Louise Davies, sao phim West End và cựu thí sinh Britain's Got Talent.

Luke Newton trong buổi tuyên truyền phim Bridgerton 3 INSTAGRAM NV

Ngoài Luke Newton, Bridgerton 3 còn quy tụ loạt tên tuổi đình đám Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Jonathan Bailey, Claudia Jessie, Luke Thompson, Jessica Madsen, Polly Walker… Những tập còn lại của phim sẽ ra mắt vào ngày 13.6 tới trên Netflix.