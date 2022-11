Mỹ nam ‘Yêu nhầm bạn thân’ công khai tỏ tình Baifern Pimchanok

Tối 29.11, Nine Naphat tham dự một sự kiện và chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò Baifern Pimchanok gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Trước hàng loạt thắc mắc từ phóng viên, nam diễn viên bất ngờ thừa nhận đã thích bạn diễn xinh đẹp từ lâu và vừa mới tỏ tình với cô.

Nine Naphat chia sẻ bản thân đã cảm mến Baifern Pimchanok trong quãng thời gian dài nhưng không biết mở lời như thế nào. Do đó, mỹ nam 9X xin lời góp ý từ người bạn là MC Num Kanchai. Được biết, Num Kanchai cũng là người úp mở cả hai diễn viên đang ở bên nhau, làm dấy lên tin tức yêu đương.

Sau khi nhận lời khuyên và cân nhắc, Nine Naphat đã lựa chọn bày tỏ tình cảm qua điện thoại. “Tôi nhấc máy gọi Baifern, hỏi cô ấy đang làm gì đó. Rồi bảo tôi thích cô ấy”, nam diễn viên kể lại khi được hỏi về quá trình tỏ tình. Theo Nine Naphat, người đẹp phim Chiếc lá cuốn bay chỉ cười sau khi nghe anh thổ lộ.

Đồng thời, Nine Naphat khẳng định cả hai từng thật sự chỉ là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, sau chuyến đi đến Milan (Ý) cách đây không lâu, anh đã thay đổi suy nghĩ vì cảm thấy giữa họ “có mối quan hệ rất đặc biệt mà không nơi nào trên thế giới có được”. Vì vậy, Nine Naphat quyết định vượt qua ranh giới tình bạn.





Thông tin Nine Naphat tỏ tình với Baifern Pimchanok cũng ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Là cặp sao có lượng fan couple (fan ghép cặp) đông đảo sau lần hợp tác ăn ý, phần lớn khán giả đều mong cả hai sớm “phim giả tình thật”.

Gần 4 năm kể từ Yêu nhầm bạn thân, Nine Naphat và Baifern Pimchanok vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết, thường công khai sánh vai bên nhau cũng như tương tác tự nhiên trên mạng xã hội. Đầu năm nay, Nine Naphat và Baifern Pimchanok có dịp tái hợp trong phim truyền hình Sợi dây hoàng lan (A Tale Of Ylang Ylang).

Sinh năm 1992, Baifern Pimchanok (Baifern Pimchanok Luevisadpaibul) có gia tài phim ảnh đồ sộ như: Điều bé nhỏ mang tên tình yêu (Mối tình đầu), Lạc lối trong biển lửa, Nàng công chúa cát, Yêu nhầm bạn thân, Lừa đểu gặp lừa đảo, Chiếc lá cuốn bay…

Nhỏ hơn Baifern Pimchanok 4 tuổi, Nine Naphat (Nine Naphat Siangsomboon) quen thuộc với khán giả với các tác phẩm Vườn thú tình yêu, Yêu nhầm bạn thân, Yêu anh chàng kiêu kỳ... Người hâm mộ lẫn truyền thông đều rất mong ngóng câu trả lời của Baifern Pimchanok trước lời tỏ tình từ bạn diễn.