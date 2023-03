Mỹ nêu thêm cách trừng phạt giới tài phiệt Nga

Hãng tin AP ngày 14.3 đưa tin Mỹ có thêm giải pháp để đánh vào nền kinh tế Nga, đặc biệt nhắm vào các biện pháp trừng phạt giới tài phiệt của nước này nhằm ngăn Điện Kremlin tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo tờ The Washington Post, các quan chức Mỹ, từ Bộ Tài chính đến Bộ Tư pháp, sẽ tập trung thanh lý một cách hợp pháp tài sản của giới tài phiệt Nga và mở rộng các hình phạt tài chính đối với những cá nhân lách trừng phạt.

Ông Andrew Adams, người đứng đầu nhóm đặc nhiệm KleptoCapture. REUTERS

Ngoài ra, Mỹ cũng đặt mục tiêu khắc phục các lỗ hổng trong luật nhằm ngăn giới siêu giàu Nga dùng các công ty ảo để hoạt động trong hệ thống tài chính Mỹ.

Ông Andrew Adams, người đứng đầu nhóm đặc nhiệm KleptoCapture, cơ quan được chính phủ Mỹ thành lập để thực thi trừng phạt đối với Nga, cho biết họ đang ưu tiên nỗ lực xác định những cá nhân giúp Nga trốn các lệnh trừng phạt.

Cho đến nay, hơn 58 tỉ USD tài sản bị trừng phạt của Nga đã bị phong tỏa hoặc đóng băng trên toàn thế giới, theo một báo cáo tuần trước từ Bộ Tài chính Mỹ. Các tài sản đó bao gồm 2 du thuyền sang trọng, mỗi chiếc trị giá 300 triệu USD ở San Diego và Fiji, và 6 bất động sản ở New York và Florida trị giá 75 triệu USD do nhà tài phiệt Viktor Vekselberg sở hữu. Quá trình này do nhóm KleptoCapture điều phối.

"Tôi nghĩ rằng việc xử lý những cá nhân hỗ trợ các đối tượng muốn né trừng phạt có thể khá hiệu quả", ông Adams nói.

Một nghiên cứu hồi tháng 2 do các nhà nghiên cứu của Đại học Dartmouth (Mỹ) dẫn đầu đã chỉ ra rằng việc nhắm mục tiêu vào một số nhà quản lý tài sản chủ chốt sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều cho Nga so với việc trừng phạt từng nhà tài phiệt.

Những nỗ lực khác của KleptoCapture nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga sẽ bao gồm việc thanh lý du thuyền và tài sản thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt Nga và Điện Kremlin, sau đó biến chúng "thành tiền mặt để mang lại lợi ích cho Ukraine", theo ông Adams.

Ông Adams nhấn mạnh việc bán du thuyền và các tài sản khác của người Nga sẽ được thực hiện theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật. "Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không lấy những tài sản chưa bị tịch thu hoàn toàn thông qua các thủ tục tư pháp, hoặc đã bị tịch thu nhưng không dựa trên cơ sở pháp lý", ông Adams nói.

Trước đó, ngày 9.3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo chính phủ đang "mở đường" để gửi cho Ukraine 5,4 triệu USD tài sản tịch thu từ Nga. Theo trang web của Bộ này, số tiền trên được chuyển cho Kyiv dưới dạng hỗ trợ từ nước ngoài.